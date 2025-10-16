Reclutamento nella Pubblica Amministrazione locale: a Siracusa iniziativa di Asmel

Si è tenuta ieri a Siracusa l’iniziativa dedicata alle opportunità di reclutamento nella Pubblica Amministrazione locale. L’evento ha visto la partecipazione di Sindaci, amministratori e cittadini provenienti da numerosi Comuni della Sicilia.

L’incontro, guidato dall’esperto in reclutamento Arturo Bianco, ha approfondito le novità normative e le soluzioni operative per affrontare le principali sfide nella gestione del personale: dall’assunzione e valorizzazione delle risorse, alla valutazione delle performance, fino all’utilizzo strategico degli strumenti di programmazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla procedura assunzionale tramite Elenco Idonei Asmel, che consente ai Comuni di inserire nuovo personale, anche tecnico, in appena 4-5 settimane. Durante l’incontro, l’esperto Asmel ha risposto a numerose domande dei partecipanti, chiarendo dubbi su casi pratici e fornendo indicazioni concrete per migliorare l’efficienza dei processi di reclutamento.

L’assessore al Personale del Comune di Siracusa, Marco Zappulla, ha sottolineato come “per i Comuni, che spesso operano con organici ridotti e carichi di lavoro elevati, la possibilità di accedere a procedure semplici e aggregate come Elenco Idonei rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare gli uffici e garantire servizi più efficienti ai cittadini. L’esperienza illustrata da ASMEL dimostra che è possibile coniugare rapidità e legalità nei processi di reclutamento”.

La procedura degli Elenchi di Idonei Asmel ha già permesso a oltre un migliaio di giovani e professionisti di entrare stabilmente nelle amministrazioni comunali italiane. Oltre l’89% degli assunti ha un contratto a tempo indeterminato, con un’età media di 39 anni, molto inferiore a quella nazionale (51 anni).

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane in altre città italiane, continuando a mettere in rete amministratori, segretari comunali e responsabili del personale, e a diffondere le opportunità di lavoro pubblico come leva di sviluppo per i territori.