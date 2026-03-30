Recuperata l’auto finita in acqua in Ortigia. La ricostruzione dei soccorsi: le due donne salvate da alcuni passanti

È stata recuperata dai Vigili del Fuoco l’autovettura precipitata in mare nella mattinata di oggi dal molo nei pressi di ponte Umberto, lato Siracusa. Il mezzo, una Ford Puma, era finito in acqua dall’area parcheggio, rendendo necessario un complesso intervento di recupero coordinato con la Guardia Costiera.

L’allarme era scattato alle ore 10:05. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, la situazione più critica era già stata risolta: gli occupanti del veicolo, una donna di origine inglese e la figlia di cinque anni, erano stati messi in salvo grazie al gesto coraggioso di due passanti che, dopo aver assistito alla scena, si sono immediatamente tuffati in mare.

Accertato che madre e figlia erano in buone condizioni di salute – e dopo il loro rifiuto delle cure mediche da parte del personale del 118 – i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni per il recupero del veicolo ancora immerso.

L’intervento, reso possibile anche grazie al supporto di sommozzatori qualificati della Capitaneria di Porto, ha previsto l’imbracatura dell’auto sott’acqua. Il mezzo è stato quindi ruotato per essere riportato in posizione orizzontale e successivamente sollevato mediante un’autogru, fino al completo recupero sulla banchina.

Durante le operazioni sono stati recuperati anche gli effetti personali della conducente, tra cui documenti e telefono cellulare rimasti all’interno dell’abitacolo.

Concluso il recupero, l’area è stata messa nuovamente in sicurezza con il ripristino della catena di protezione e dei “panettoni” in cemento, finiti in mare a seguito del violento impatto dell’auto.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Madre e figlia sono state infine accompagnate presso il comando della Polizia Locale per gli adempimenti di rito.