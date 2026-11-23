Cronaca · cnsas

Si sono concluse intorno all’una di notte le operazioni di soccorso condotte dai Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Sicilia – Stazione Etna Sud, in sinergia con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, per il recupero di due scalatori, madre di 64 anni e il figlio di 39, della provincia di Catania, rimasti bloccati, a circa 30 metri dalla sommità di una parete rocciosa dei Monti Climiti, nel territorio di Melilli.

I due, dopo avere iniziato a scalare in tarda mattinata lungo un progetto di via abbandonato nei pressi del “Settore Grottone”, sono rimasti bloccati in parete a causa del sopraggiungere dell’oscurità. Intorno alle 21.00, dopo alcune segnalazioni della presenza di luci in parete, giunte alla Centrale Operativa 118 di Catania, i due scalatori sono stati contattati telefonicamente, ma hanno rifiutato i soccorsi, comunicando che sarebbero rimasti a bivaccare in parete. Un’ora dopo, presa maggiore consapevolezza della criticità della situazione e dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche, hanno richiesto soccorso.

I Tecnici del CNSAS, Servizio Regionale Sicilia, e del SAGF, hanno quindi raggiunto la sommità della falesia dove hanno allestito un sistema di recupero dall’alto. Nonostante le difficoltà legate alla conformazione della parete ed alla fitta vegetazione, i Tecnici hanno dapprima individuato e raggiunto i due scalatori e poi li hanno recuperati e messi in sicurezza. Entrambi gli scalatori hanno rifiutato le cure mediche.

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Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano – CNSAS raccomanda di affrontare le scalate dopo avere acquisito ottime e solide competenze tecniche per limitare il rischio di gravi incidenti, di percorrere vie di arrampicata esistenti e proporzionate alle proprie capacità, e di calcolare molto bene i tempi di percorrenza per evitare il buio, anche eventualmente rinunciando a quanto programmato.