Referendum 2026 a Siracusa, istanze per l’elenco aggiuntivo dei presidenti di seggio

In occasione del referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo prossimi, il Comune di Siracusa intende verificare la disponibilità dei cittadini a svolgere il ruolo di presidente di seggio in caso di improvvisa assenza di quelli originariamente nominati.

I requisiti sono: di non essere già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Siracusa; di essere in possesso del diploma di scuola superiore; preferibilmente, di aver già ricoperto il ruolo di componente di seggio.

I nomi degli interessati confluiranno in un apposito elenco aggiuntivo valido solo per la tornata referendaria del 22 e 23 marzo 2026. Sarà utilizzato in caso di indisponibilità di tutti i componenti, sia effettivi che sostituti, originariamente sorteggiati dall’elenco ordinario.

La disponibilità dev’essere manifestata on-line accedendo con Spid o Cie dall’indirizzo: https://portalepa.comune.siracusa.it/portal/autenticazione/?redirect=%2Fportal%2Fservizi%2Fmoduli%2F135%2Fmodulo.

Il link si trova nel sito istituzionale (www.comune.siracusa.it) accendo alla sezione dedicata al referendum e cliccando sullo spazio delle notizie. Nella stessa pagine sono riportate anche le incompatibilità che sono causa di esclusione.