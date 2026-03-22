Referendum, a Siracusa alla prima giornata partecipazione del 36,35%

È stata effettuata alle 23, cioè in chiusura della prima giornata di consultazione, la terza rilevazione sull’affluenza al referendum confermativo sulla Giustizia.

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La partecipazione dei siracusani è stata del 36,35 per cento, pari a 33.896 su 93.233 iscritti alle liste elettorali. Alla stessa ora dell’8 giugno del 2025, quando la consultazione referendaria riguardò 5 quesiti su cittadinanza e lavoro, si erano recati ai seggi in 16.200, pari al 17,41 per cento dei 93.030 aventi diritto.

​La prossima rilevazione sarà alla chiusura dei seggi, cioè alle 15 di domani. Dalle 7, in coincidenza con la ripresa delle operazioni di voto, sarà aperto lo sportello di via San Sebastiano 19 per la consegna delle tessere elettorali a chi ne avesse bisogno.