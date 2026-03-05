Referendum, a Siracusa un incontro per spiegale le ragioni del “sì” alla separazione delle carriere

In vista del referendum confermativo del 22-23 marzo 2026, si terrà a Siracusa un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ alla separazione delle carriere dei Magistrati”, promosso nell’ambito delle iniziative di approfondimento e informazione rivolte alla cittadinanza.

L’evento si svolgerà sabato 7 marzo 2026 alle ore 10:30, all’Hotel Parco delle Fontane (Viale Scala Greca 325, Siracusa).

L’iniziativa intende offrire un momento di confronto e analisi sui contenuti della riforma oggetto del referendum, con particolare attenzione al tema della separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, tema centrale nel dibattito sulla giustizia e sulle garanzie del giusto processo.

Dopo i saluti istituzionali dell’Avv. Antonio Randazzo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, e dell’Avv. Giuseppe Lantieri, Presidente della Camera Penale di Siracusa, Interverranno: Avv. Luigi Miceli, Ufficio di Presidenza UCPI, Avv. Beniamino Migliucci, Presidente Fondazione UCPI, Avv. Enzo Bianco, già Ministro dell’Interno, On. Avv. Marco Falcone, Europarlamentare – Forza Italia, Sen. Avv. Salvatore Sallemi, Fratelli d’Italia, membro della Commissione Giustizia, Avv. Cesare Placanica, Responsabile Osservatorio Giusto Processo UCPI, Avv. Fabio Ferrara, Responsabile Osservatorio Corte di Cassazione UCPI, Avv. Francesco Favi, Avvocato del Foro di Siracusa, Avv. Dario Valmori, Fondatore Comitato Nazionale SiSepara, Avv. Sebastiano Grimaldi, Comitato provinciale SiSepara Siracusa

L’incontro sarà moderato dall’Avv. Giuseppe Gurrieri, Coordinatore distrettuale Camere Penali per il Sì.

L’evento si inserisce nel percorso di informazione e sensibilizzazione che accompagnerà il voto referendario, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole e informata.