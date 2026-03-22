Referendum confermativo sulla Giustizia: seggi aperti oggi e domani

Oggi e domani i cittadini sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla Giustizia. A Siracusa i seggi sono aperti dalle 7 alle 23, mentre si potrà votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

Sono 93.233 gli elettori chiamati al voto nelle 123 sezioni del capoluogo, con un incremento di 203 unità rispetto alla precedente consultazione referendaria. A questi si aggiungono gli iscritti all’Aire, ovvero i siracusani residenti all’estero, e coloro che si trovano temporaneamente fuori dall’Italia e hanno fatto richiesta di voto.

Il referendum riguarda una legge in materia di giustizia già approvata dal Parlamento. Trattandosi di un referendum confermativo, agli elettori viene chiesto di esprimersi sulla sua entrata in vigore definitiva. Sulla scheda elettorale gli elettori troveranno il quesito referendario e potranno scegliere tra due opzioni: “Sì”, per confermare la legge approvata e “No”, per non confermarla. Non è previsto quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Tra le novità di questa tornata elettorale, l’introduzione di un nuovo sistema per la gestione degli elenchi: non saranno più suddivisi per sesso, ma in ordine alfabetico, dalla A alla L e dalla M alla Z, come previsto da una circolare del Ministero dell’Interno.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. È consentito votare anche con un documento scaduto da non più di tre anni o, in alternativa, con la ricevuta della carta d’identità elettronica. In assenza di documento, l’identità può essere attestata dal presidente di seggio o da un componente.

Chi avesse esaurito gli spazi sulla tessera elettorale, o l’avesse smarrita o deteriorata, può richiederne una nuova presso l’Ufficio elettorale di via San Sebastiano 31, aperto oggi per tutta la durata delle operazioni di voto. Per gli elettori con disabilità che necessitano di accompagnamento, è richiesta una certificazione medica rilasciata dall’Asp, ottenibile all’ufficio di Medicina legale di traversa La Pizzuta.

Una giornata importante per l’esercizio della democrazia: le urne restano aperte fino a questa sera, con una seconda finestra utile nella giornata di domani.