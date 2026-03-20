Referendum costituzionale a Siracusa, al voto 93.233 elettori

Gli elettori che domenica a lunedì (22 e 23 marzo) si recheranno ai seggi per il referendum confermativo sulla Giustizia si troveranno davanti a una novità. In applicazione di una circolare dello scorso anno emessa dal ministero dell’Interno, infatti, sono stati eliminati i due elenchi compilati in base al sesso e consegnati agli scrutatori per la gestione delle operazioni di voto. Gli elenchi saranno sempre due ma suddivisi in ordine alfabetico: uno dalla A alla L e uno dalla M alla Z.

Per effetto della circolare, il Comune ha stilato un solo elenco degli elettori (senza distinzione per sessi) che si recheranno nelle 123 sezioni di Siracusa: sono 93.233, 203 in più rispetto alla tornata referendaria abrogativa dello scorso anno. Di questi, sono 20 i cittadini di origine straniera e che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

In realtà il corpo elettorale siracusano è più consistente perché al dato complessivo vanno aggiunti anche gli 8.773 che vivono stabilmente all’estero (4.508 nell’Unione Europea e 4.265 fuori Ue) iscritti all’Aire e i 26 che si trovano momentaneamente fuori dall’Italia e che hanno fatto richiesta di voto. Nel primo caso il numero è cresciuto in un anno di 207 unità, nel secondo di 10. Rispetto al 2025, non sono conteggiati i fuori sede domiciliati in Italia (erano 366) poiché questa volta non è previsto che possano votare nel comune in cui abitano.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Si potrà votare anche se si è in possesso di un documento di identità scaduto da non più di 3 anni. Potranno esercitare il loro diritto pure gli elettori in attesa della carta di identità elettronica: basterà esibire la ricevuta rilasciata dal Comune la quale – in quanto munita di fotografia, dei dati anagrafici e del numero – risponde ai requisiti del documento di riconoscimento. Se si è privi di documento basterà che l’identità dell’elettore sia garantita dal presidente o da un componente del seggio.

Per votare sarà, invece, sempre necessario essere in possesso della tessera elettorale. Se dovesse essere stata utilizzata in tutti gli spazi o in caso di smarrimento o deterioramento, i diretti interessati potranno ottenerne una nuova recandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio elettorale, in via San Sebastiano 31. Lo sportello è aperto ininterrottamente fino alle 18 di oggi, domani dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Per quanto riguarda l’esercizio del voto delle persone con disabilità che necessitano di un accompagnatore per recarsi ai seggi, questi dovranno munirsi di una certificazione medica rilasciata dall’Azienda sanitaria provinciale. A tale scopo occorrerà recarsi all’ufficio di Medicina legale di traversa La Pizzuta.