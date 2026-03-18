Referendum Costituzionale: a Siracusa l’evento di chiusura della campagna per il “NO”

Il dibattito sulla riforma costituzionale giunge alle battute finali. Giovedì 19 marzo 2026, alle 17:30, il Salone del Santuario Madonnina delle Lacrime ospiterà un incontro pubblico intitolato “Le ragioni del NO”.
L’evento vedrà la partecipazione di un parterre di relatori di alto profilo istituzionale e accademico
I lavori, introdotti dall’avvocato Salvatore Spallino, vedranno gli interventi di Tiziana Carrubba (Presidente della Corte di Appello Penale di Catania), Antonio Nicastro (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania) e Salvatore Adorno, ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Catania
Al tavolo dei relatori siederanno inoltre l’On. Giuseppe Provenzano e l’avvocata penalista Sofia Amodio, che offriranno ulteriori spunti di riflessione sulle implicazioni della riforma proposta
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