Referendum costituzionale, avvocati del Foro di Siracusa per il “No”: il 20 marzo una maratona oratoria

Un gruppo di avvocate e avvocati del Foro di Siracusa prende posizione sul referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo, dichiarando apertamente la propria contrarietà alla riforma proposta dal governo.
I professionisti spiegano di essere consapevoli delle criticità che interessano il sistema giudiziario italiano e ribadiscono come l’avvocatura chieda da anni una riforma organica della giustizia accompagnata da investimenti adeguati. Tuttavia, secondo i firmatari dell’iniziativa, la riforma su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi non rappresenterebbe la soluzione ai problemi del sistema.
Secondo gli avvocati, infatti, il testo non aumenterebbe le garanzie per i cittadini né migliorerebbe l’efficienza dei processi, rischiando invece di compromettere l’equilibrio tra i poteri dello Stato delineato dalla Costituzione.
Per spiegare le ragioni del “No”, è stata organizzata una maratona oratoria in programma il 20 marzo, a poche ore dalla chiusura della campagna referendaria.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni