Referendum, Gilistro (M5S): “Vittoria del No in Sicilia è segnale politico chiaro”

“Grazie agli elettori della provincia di Siracusa che, con il loro voto, hanno contribuito a bocciare una riforma pessima e pericolosa. Un risultato tutt’altro che casuale, frutto anche dell’impegno costante degli attivisti sul territorio. Non ci siamo risparmiati nello spiegare ai cittadini tutte le storture ed i rischi contenuti in quel progetto”. Così il deputato regionale Carlo Gilistro, del Movimento 5 Stelle.

“Il voto contiene inoltre un messaggio politico netto. Non si tratta solo della bocciatura di una proposta sbagliata, ma anche di un giudizio sull’operato di un centrodestra che, dopo anni di governo ed in Sicilia soprattutto, non è stato in grado di dare risposte concrete su economia, lavoro e sviluppo”.

Gilistro evidenzia il dato della partecipazione. “L’affluenza dimostra che esiste un elettorato vigile, consapevole e pronto a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. Le proposte politiche concrete sono la chiave per riportare i cittadini alle urne. A questo elettorato che chiede serietà, risposte reali e impegni mantenuti, dobbiamo tornare a parlare per ricostruire quella fiducia indispensabile a vincere la disaffezione e rafforzare la partecipazione democratica. Questo referendum ci mostra una comunità che non vuole restare spettatrice, ma che chiede un cambiamento reale e un’alternativa credibile. Un’alternativa a cui il Movimento 5 Stelle sta lavorando con

determinazione, insieme agli alleati, per costruire un progetto serio e concreto per la Sicilia e per il Paese”.