Referendum Giustizia: alle 12 a Siracusa l’affluenza è state del 13,06%

Si sono sono svolte regolarmente lungo tutta la mattinata le operazioni di voto sul referendum confermativo sulla Giustizia. Unica eccezione in un seggio dove si è reso necessario sostituire il presidente perché colto da malore.

Alle 12 l’affluenza ai seggi è stata del 13,06 per cento pari 12.174 elettori. Alla stessa ora della precedente consultazione referendaria, quella abrogativa del 2025 su cittadinanza e lavoro, a recarsi alle urne era stato il 5,80 per cento degli aventi diritto. I votanti a Siracusa sono 93.233, lo scorso anno erano 93.030. Le sezioni saranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Si ricorda che gli elettori delle numero 78, 79 e 80, come già accaduto nel 2024 e nel 2025, dovranno votare nella sede della scuola “Giuseppe Lombardo Radice” di via Archia 46 e non più all’istituto agrario di via Elorina.

Per votare bisogna recarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di documento di identità valido. Se la tessera dovesse essere stata utilizzata in tutti gli spazi oppure in caso di smarrimento o deterioramento, è possibile averne una nuova recandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio elettorale di via San Sebastiano 19. Lo sportello è aperto oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Quanto alla carta di identità, si è ammessi al voto anche se dovesse essere scaduta ma da non più di 3 anni. Potranno esercitare il loro diritto anche gli elettori in attesa della carta di identità elettronica: sarà sufficiente esibire la ricevuta rilasciata dal Comune la quale – in quanto munita di fotografia, dei dati anagrafici e del numero – risponde ai requisiti del documento di riconoscimento. Se si è privi di documento basterà che l’identità dell’elettore sia garantita dal presidente o da un componente del seggio in cui si è iscritti.

Si informa la cittadinanza che, nonostante la presenza di luce semaforica rossa sita nei varchi della ZTL di Ortigia, è comunque possibile transitare per recarsi nei seggi elettorali per le consultazioni referendarie.