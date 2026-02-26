Referendum Giustizia, Idea Solarino analizza il quesito con un team di esperti: sabato alle 17.30 l’incontro

L’analisi del quesito per il referendum confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati con il contributo di esperti del settore: l’associazione politico-culturale IDEA Solarino ha organizzato un convegno, sabato 28 febbraio alle 17.30 in aula consiliare, per far coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche referendarie, in vista del voto del 22 e 23 marzo.

A trattare la materia oggetto di consultazione – dopo i saluti istituzionale del sindaco Tiziano Spada – saranno Ilenia De Giovanni, giudice dibattimentale al Tribunale di Siracusa, il sostituto procuratore della Repubblica nel tribunale siracusano Silvia D’Armiento, e l’avvocato penalista Sofia Amoddio. A moderare sarà Giorgiana Italia.

“Quando si interviene su pilastri fondamentali del nostro ordinamento, è indispensabile garantire ai cittadini strumenti di conoscenza chiari e qualificati – aggiunge Sebastiano Indomenico, coordinatore di IDEA Solarino -. La democrazia si rafforza attraverso la partecipazione consapevole. Il voto è un diritto costituzionale, ma anche un atto di responsabilità verso la comunità. Per questo, in vista di domenica, rivolgo un invito particolare ai giovani: chiedo loro di informarsi e partecipare, per essere parte attiva delle scelte che costruiscono il nostro e il loro futuro”.