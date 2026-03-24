Referendum giustizia, Nicita (Pd): “Il No è anche un segnale politico al governo. Ora serve unità e confronto vero”

“Sono contento, ma non solo per il risultato. È stata una sfida molto difficile, perché chi sosteneva il No non ha avuto gli stessi mezzi di comunicazione. Però si è creata una sintonia nel Paese, un sentimento comune. È un No che riguarda la riforma, ma anche il governo e una certa cultura politica”. A urne chiuse da ore e con un risultato ormai consolidato, il senatore siracusano del Partito Democratico Antonio Nicita legge la vittoria del No al referendum sulla giustizia come un dato che va oltre il merito della riforma.

Per Nicita, il referendum non è stato un’occasione mancata, ma il risultato di un percorso istituzionale preciso. “Quando si arriva a un referendum confermativo è perché in Parlamento non si è raggiunta una maggioranza ampia. Su temi costituzionali serve uno spirito costituente, non uno scontro tra parti. Questa riforma era sbagliata nei contenuti e nel metodo – il suo giudizio – Era una riforma sballata, con elementi tra loro in contraddizione. Noi abbiamo presentato migliaia di emendamenti perché volevamo discuterla davvero in Parlamento. Ora il dibattito c’è stato: riportiamolo lì, nelle sedi istituzionali ma quando c’è un’affluenza così alta, il risultato è politico ed è oggettivamente contrario al governo. Non riguarda solo la giustizia, ma anche la credibilità dell’azione politica e della comunicazione portata avanti”.

Nel suo ragionamento entra anche il contesto internazionale e nazionale: “Pesa una politica che non sceglie, che non è protagonista in Europa, ma pesa anche una comunicazione basata sulla propaganda. Gli italiani si sono stancati di messaggi semplicistici e non credibili”.

Un passaggio significativo riguarda proprio la Sicilia e Siracusa. “Il dato siciliano è molto interessante. È un voto che si è liberato. Quando le persone possono esprimersi senza condizionamenti, emerge un orientamento chiaro. Il risultato di Siracusa, sopra il 60%, è molto significativo”.

Nicita invita però a non trasformare automaticamente il referendum in una base politica già strutturata: “Attenzione: non significa che esista già un’alternativa pronta. Significa che l’Italia ha detto no a questo governo. Ora bisogna ascoltare e costruire qualcosa di credibile”.

Sul ruolo della magistratura, il senatore respinge l’idea di uno sconfinamento politico. “Non dovremmo essere costretti a difendere la Costituzione. Questo dovrebbe essere un terreno condiviso. Ma oggi, anche a livello internazionale, siamo spinti a farlo. Il rischio è la polarizzazione, ed è un rischio reale”.

Infine, lo sguardo si sposta sul futuro del campo progressista, Una sfida complessa, riconosce Nicita, ma inevitabile: “Bisogna ripartire da un percorso unitario, dal territorio fino al livello nazionale. L’unità non può essere solo su un referendum, ma su un programma. Dobbiamo aprirci anche al civismo e costruire un’offerta credibile. Siamo in una fase storica difficile, con dinamiche che sembrano riportarci indietro. Proprio per questo serve più responsabilità, più ascolto e più capacità di costruire”.