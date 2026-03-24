Referendum giustizia. Sconfitta del Sì. Gurrieri: “Ha vinto la disinformazione”. Lantieri: “Pesato il clima politico”

Nonostante una campagna intensa e capillare, il risultato del referendum sulla giustizia ha visto una vittoria netta del No, anche in Sicilia e in provincia di Siracusa. Un esito che ha sorpreso anche chi, come le Camere Penali, si era speso apertamente per il Sì. A commentare il voto sono gli avvocati Giuseppe Gurrieri, presidente del comitato Camere Penali per il Sì a Siracusa, e Giuseppe Lantieri, presidente della Camera Penale “Pier Luigi Romano”.

“Effettivamente è stato uno sforzo enorme di tutte e 129 le Camere Penali italiane distribuite sul territorio – afferma Gurrieri – e purtroppo resta il rammarico che il messaggio probabilmente non è arrivato. Ha vinto la paura, ha vinto la disinformazione. Non sono arrivati i messaggi giusti delle buone ragioni di questa riforma”.

Non c’è però, nelle parole del penalista, spazio per polemiche o accuse. “Io sono abituato a difendere, non accusare. Verranno fatte le dovute analisi politiche del voto”, dice, sottolineando come in Sicilia il dato sia stato ancora più netto rispetto alla media nazionale, ribaltando anche le aspettative dei sondaggi.

Unica eccezione, nel territorio siracusano, i comuni di Pachino (città d’origine che lo ha visto anche vicesindaco fino a qualche mese fa) e Portopalo, dove ha prevalso il Sì. “Una piccola soddisfazione – spiega Gurrieri – dovuta a una presenza massiccia sul territorio. Abbiamo portato un messaggio diretto, porta a porta, riuscendo a spiegare meglio le ragioni della riforma”.

Sul fronte del rapporto tra avvocati e magistrati, Gurrieri minimizza possibili fratture: “Da parte nostra abbiamo già ricominciato. Stamattina siamo in tribunale, come sempre, con la nostra preparazione e professionalità, a difesa del cittadino”.

Una lettura in parte diversa, ma convergente sul risultato, arriva da Giuseppe Lantieri, che evidenzia un limite comunicativo più ampio. “Evidentemente non siamo riusciti a spiegare quello che doveva essere il senso della riforma – afferma – Credo che, con ogni probabilità, non siamo stati in grado di far comprendere le ragioni profonde della separazione delle carriere in Costituzione”.

Per Lantieri, il voto è stato influenzato anche dal contesto politico generale. “È ragionevole pensare che abbia pesato l’idea di voler dare un segnale negativo all’attuale governo. Si è parlato poco delle ragioni concrete del referendum, agganciandolo ad altre questioni che non erano direttamente legate alla riforma”.

Nonostante l’esito, il presidente della Camera Penale invita a una lettura lucida del voto. “La volontà dei cittadini si è espressa in maniera chiara e incontestabile. Va accettata con umiltà e spirito critico”.

Il risultato, dunque, apre una fase di riflessione anche per il fronte del Sì, che ora si interroga non tanto sul merito della riforma, quanto sulla capacità di comunicarla e di intercettare un consenso che, nei fatti, non si è concretizzato.