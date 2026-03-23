Referendum, il No vince in 19 comuni su 21 della provincia di Siracusa. Ecco dove ha vinto il Sì

In 19 comuni della provincia di Siracusa ha vinto il No, solo in due il Sì. E sono quelli più a sud, vale a dire Portopalo e Pachino, con il sindaco del borgo marinaro Rachele Rocca che ha già rivendicato il successo. I dati, finalmente completi, delle 422 sezioni elettorali dei 21 comuni della provincia, sono praticamente in linea con i numeri nazionali.

Il No in provincia ha ottenuto il 62,46% mentre il Sì si è fermato al 37,54%. Ma non in tutti i Comuni il distacco è stato uguale.

Partiamo dal capoluogo Siracusa dove il No è andato oltre il 65%. Ci sono comuni che hanno fatto registrare percentuali più alte di quella provinciale: a Cassaro il No ha attenuto l’81%, a Priolo è andato sopra il 73%, dato leggermente più alto rispetto a Buccheri dove il No ha sfiorato il 70%. Restando nella zona montana, sono simili i dati di Palazzolo e Canicattini: 65,5% e 64,5% per il No.

Ad Augusta 61,8% per il No, a Floridia il 65,4%.

Tutto cambia nella zona sud della provincia, dove su 5 comuni due diventano roccaforte del Sì: sono Portopalo e Pachino, con il Sì al 61,40% nel borgo marinaro e al 53,1 nella città del ciliegino. A Noto il No vince ma si ferma al 54%, mentre ad Avola, la città del parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, il No è arrivato al 59,5%. Dato quasi uguale rispetto a Rosolini, dove il No è arrivato al 59,7%.