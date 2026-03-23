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Referendum, il No vince in 19 comuni su 21 della provincia di Siracusa. Ecco dove ha vinto il Sì

Il No in provincia ha ottenuto il 62,46% mentre il Sì si è fermato al 37,54%. Ma non in tutti i Comuni il distacco è stato uguale

Il No in provincia ha ottenuto il 62,46% mentre il Sì si è fermato al 37,54%. Ma non in tutti i Comuni il distacco è stato uguale

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In 19 comuni della provincia di Siracusa ha vinto il No, solo in due il Sì. E sono quelli più a sud, vale a dire Portopalo e Pachino, con il sindaco del borgo marinaro Rachele Rocca che ha già rivendicato il successo. I dati, finalmente completi, delle 422 sezioni elettorali dei 21 comuni della provincia, sono praticamente in linea con i numeri nazionali.

Il No in provincia ha ottenuto il 62,46% mentre il Sì si è fermato al 37,54%. Ma non in tutti i Comuni il distacco è stato uguale.

Partiamo dal capoluogo Siracusa dove il No è andato oltre il 65%. Ci sono comuni che hanno fatto registrare percentuali più alte di quella provinciale: a Cassaro il No ha attenuto l’81%, a Priolo è andato sopra il 73%, dato leggermente più alto rispetto a Buccheri dove il No ha sfiorato il 70%. Restando nella zona montana, sono simili i dati di Palazzolo e Canicattini: 65,5% e 64,5% per il No.

Ad Augusta 61,8% per il No, a Floridia il 65,4%.

Tutto cambia nella zona sud della provincia, dove su 5 comuni due diventano roccaforte del Sì: sono Portopalo e Pachino, con il Sì al 61,40% nel borgo marinaro e al 53,1 nella città del ciliegino. A Noto il No vince ma si ferma al 54%, mentre ad Avola, la città del parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, il No è arrivato al 59,5%. Dato quasi uguale rispetto a Rosolini, dove il No è arrivato al 59,7%.


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