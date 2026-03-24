Referendum, Spada (PD): “Risultato è frutto dell’apporto della società civile, anche in provincia di Siracusa”

“I risultati del Referendum, e i numeri in Sicilia, confermano la volontà dei cittadini di salvaguardare la Costituzione dai tentativi maldestri del Governo Meloni di modificarla senza entrare effettivamente nel merito del quesito. I dati assumono un significato che va oltre la questione referendaria: la politica del centrodestra, anche nell’Isola, non gode più dell’appeal di un tempo e per questo il campo progressista ha il compito di compattarsi per decretare una nuova stagione politica”. Lo dichiara Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino.

L’on. Spada si sofferma anche sui numeri provincia di Siracusa, in cui il No ha registrato percentuali superiori in 19 comuni su 21, compreso il capoluogo. “Sul Referendum, i dati in provincia di Siracusa sono assolutamente confortanti. Anche nelle città in cui governa il centrodestra, il No si è imposto con percentuali quasi schiaccianti: da segnalare sicuramente il risultato di Floridia, che è il comune sopra i 15 mila abitanti con la percentuale più ampia di No, e quello di Solarino. Decisiva, ai fini dei numeri, è stata certamente la mobilitazione e l’attività della società civile, che è tornata protagonista organizzando momenti di confronto e di informazione, per permettere ai cittadini di avere un quadro chiaro e votare senza condizionamenti”.