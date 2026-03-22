Referendum sulla Giustizia, alle 19 a Siracusa ha votato il 31,40%

Sono proseguite senza imprevisti, a Siracusa, le operazioni di voto sul referendum confermativo sulla Giustizia.

Alle 19 si è registrata un’affluenza del 31,40 per cento. Si sono recati ai seggi 29,274 iscritti alle liste elettorali su 93.233. Nel 2025, in occasione della tornata referendaria abrogativa su cittadinanza e lavoro, avevano votato in 10.524 su 93.030 siracusani, pari all’11,31 per cento.

​La prossima rilevazione sarà alle 23, cioè alla fine della prima giornata di voto. Fino alla stessa ora, in via San Sebastiano 19, resterà aperto lo sportello per la consegna delle tessere elettorali a chi ne avesse bisogno. Notevole la richiesta già da stamattina.