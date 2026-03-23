Referendum sulla Giustizia, ha votato il 46,41% dei siracusani

Sono stati in tutto 43.270, pari al 46,41 per cento dei 93.233 iscritti alle liste elettorali del Comune, i siracusani che si sono recati ai seggi per esprimere il loro parere sul referendum confermativo sulla Giustizia. Trattandosi di un voto su una riforma costituzionale, non è previsto quorum per la validità della consultazione.

Rispetto allo scorso anno, quando si votò per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro, si è registrato un netto incremento della partecipazione: nel 2025 votarono 22.981 dei 93.030 aventi diritto, pari al 24,70 per cento.

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Le operazioni di voto, iniziate alle ore 7 di ieri, si sono svolte in maniera regolare e senza imprevisti. Le urne sono state chiuse alle 15 di oggi e subito dopo, nella 123 sezioni cittadine, è iniziato lo spoglio delle schede.