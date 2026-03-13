Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Siracusa per spiegare le ragioni del “No”

Sabato 14 marzo, alle ore 10.30, all’Urban Center di Siracusa, incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia ed alle ragioni per cui votare “No”. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e approfondimento su un tema che coinvolge direttamente il sistema giudiziario ed il funzionamento delle istituzioni democratiche.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del parlamentare del Movimento 5 Stelle e Questore della Camera dei Deputati, Filippo Scerra. A seguire, gli interventi di Roberto Fai, rappresentante del Comitato per il No, e del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le motivazioni per cui è giusto votare NO alla proposta di riforma della Giustizia, fornendo elementi di conoscenza e riflessione che possano favorire un dibattito pubblico informato su una materia complessa e di grande rilevanza istituzionale.

A rendere ancora più qualificato il confronto anche la presenza della Procuratrice capo di Siracusa, Sabrina Gambino, dell’avvocato Umberto Di Giovanni e dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci.

L’incontro in Urban Center, sabato 14 marzo alle 10.30, è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per approfondire i contenuti del referendum e confrontarsi direttamente con rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico e del Comitato promotore del “No”.

Al termine del convegno, l’europarlamentare Giuseppe Antoci incontrerà i giovani presenti per illustrare concretamente le modalità di accesso ai fondi dell’Unione Europea e le opportunità legate ai programmi di progettazione comunitaria, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni agli strumenti e alle possibilità offerte dall’Europa.