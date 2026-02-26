Referendum sulla Giustizia, incontro pubblico promosso dalla Federazione PD di Siracusa il 26 febbraio

Si terrà oggi, giovedì 26 febbraio alle ore 18:00 presso l’Urban Center di Siracusa, l’incontro pubblico di approfondimento sui temi del referendum sulla giustizia promosso dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico di Siracusa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e analisi sui quesiti referendari, attraverso il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e giuridico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del Segretario provinciale del PD, Piergiorgio Gerratana. Sono previsti gli interventi del Dott. Salvatore Vella, Procuratore Capo della Repubblica di Gela, e della Dott.ssa Sabrina Gambino, Procuratrice Capo della Repubblica di Siracusa. Parteciperà inoltre il Sen. Antonio Nicita, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato. Modererà l’incontro Matilde Di Giovanni. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione di approfondimento pubblico sui contenuti e sulle implicazioni dei quesiti referendari.