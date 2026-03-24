Referendum sulla giustizia, stravince il No a Siracusa. Il procuratore Gambino: “Difesa la Costituzione”. Il Pm Grillo: “vittoria deflagrante”

In Sicilia il No alla riforma costituzionale sulla magistratura si è imposto in modo netto. I dati definitivi parlano di 60,98% per il No contro il 39,02% per il Sì, con un’affluenza regionale del 46,13%. A Siracusa il distacco è stato ancora più marcato: 62,43% di No e 37,57% di Sì. A Palermo, invece, il No ha toccato il 64,86% su base provinciale, mentre nel capoluogo è salito fino al 68,93%.

È dentro questo quadro che arrivano le letture del fronte del No a Siracusa. Per Sabrina Gambino, procuratore della Repubblica di Siracusa, il risultato è innanzitutto una risposta dei cittadini: “È una risposta data dai cittadini, dai cittadini che hanno compreso che era a rischio la Costituzione, quindi le loro tutele, la tutela rinforzata dei loro diritti”, afferma. E aggiunge che la partecipazione, oltre al risultato, consente di parlare di “vittoria dei cittadini”.

La valutazione del procuratore sulla riforma bocciata è netta. “Di questa riforma non andava il metodo, non andava il modo, non andavano i contenuti. Non solo era una riforma inutile, ma era una riforma dannosa”. Nella sua lettura, il voto non è stato un semplice rifiuto politico, ma un giudizio di merito su un testo ritenuto lesivo dell’equilibrio costituzionale.

Per il procuratore, il punto adesso è spostare il discorso dalle riforme ordinamentali alle condizioni reali in cui lavora la giustizia. “Il sistema giustizia ha un bisogno disperato di supporti, di strutture, di gente”, dice. E porta un esempio concreto: l’esperienza del Pnrr e degli addetti al processo, che avrebbe dimostrato come l’immissione di nuove energie e nuovo personale abbia permesso di abbattere gli arretrati. Da qui la sua conclusione: “Questa è l’unica strada percorribile, intelligente, per dare davvero slancio” a un sistema che, a suo giudizio, ha già enormi potenzialità. Gambino insiste anche sulle carenze materiali degli uffici giudiziari, parlando apertamente di assenza di strumenti basilari come computer e stampanti, proprio mentre si punta alla digitalizzazione del processo.

Sulla stessa linea si colloca Salvatore Grillo, sostituto procuratore e tra i riferimenti del comitato per il No. La sua lettura del risultato è ancora più tranchant: “È stata una vittoria davvero deflagrante”, dice, sottolineando la dimensione ampia del margine. Per Grillo, il dato non può essere ridotto a una bocciatura del governo: “Non credo che sia stato solo un voto di opposizione al governo. I cittadini hanno capito davvero il contenuto della riforma”.

Nel suo ragionamento pesa anche il risultato siracusano, che definisce davvero importante. Ma soprattutto pesa il ruolo che, secondo lui, ha avuto la società civile nel costruire il successo del No. Grillo parla di un risultato raggiunto grazie all’impegno “non solo della magistratura, ma di tutta la società civile”, citando realtà come Cgil, Libera e altre associazioni che si sono mobilitate in campagna referendaria.

Uno dei temi che avevano accompagnato il confronto nelle settimane precedenti era quello del rapporto tra magistrati e avvocati, spesso raccontato come una contrapposizione secca tra sostenitori del Sì e del No. Su questo punto, però, Grillo smorza i toni. “Non c’è bisogno di recuperare perché non si è perso niente”, osserva, sostenendo anzi che una parte dell’avvocatura abbia avuto “un ruolo fondamentale” anche nell’affermazione del No. E aggiunge di non aver registrato, almeno a Siracusa, superamenti di limiti tali da lasciare strascichi personali o professionali.

Il dato politico che emerge dal voto siciliano è comunque difficilmente contestabile: il No ha prevalso in tutte le province dell’Isola e anche nei territori amministrati dal centrodestra non si è prodotta un’inversione di tendenza rispetto al quadro generale regionale.