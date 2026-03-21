Referendum sulla Giustizia, tutte costituite le 123 sezioni cittadine a Siracusa

Anche quest’anno, ma in misura minore rispetto al passato, è stato necessario sostituire alcuni presidenti di seggio che hanno deciso di non accettare la nomina della Corte d’appello di Catania per il referendum confermativo sulla Giustizia che si svolgerà domani e lunedì (22 e 23 marzo). Complessivamente hanno rifiutato in 22; sono stati sostituiti attingendo dall’elenco stilato dall’Ufficio elettorale comunale e compilato dopo l’avviso pubblico diffuso per raccogliere la disponibilità degli interessati, elenco valido solo per questa tornata di voto.

Completato tale passaggio, alle 16 di oggi le 123 sezioni elettorali di Siracusa sono state tutte costituite. L’operazione si è svolta senza irregolarità né particolari imprevisti. Nella mattinata i plichi, rigorosamente sigillati, contenenti il materiale elettorale e le chiavi delle sezioni, erano stati affidati ai consegnatari seggio (personale comunale incaricato di questo servizio) che successivamente li hanno dati ai presidenti delle sezioni. Effettuate tutte le verifiche del caso, è stato compilato un verbale che gli stessi consegnatari hanno portato all’Ufficio elettorale del Comune per le successive comunicazioni alla Prefettura. In ogni sezione sono state effettuate le attività preliminari al voto, come la timbratura e la firma delle schede. Domani alle 7 i seggi saranno aperti agli elettori; si potrà votare fino alle 23 e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Le sezioni siracusane sono tutte prive di barriere architettoniche. Come già avviene da due tornate elettorali, le numero 78, 79 e 80 sono state trasferite, per motivi di agibilità, dall’Istituto agrario di via Elorina alla scuola elementare “Giuseppe Lombardo Radice” di via Archia 46. Sono state previste 12 sezioni speciali: 2 consentiranno di votare ai pazienti degli ospedali Umberto I e Rizza; una è dedicata ai detenuti del carcere di Cavadonna; le altre 9, i cosiddetti “seggi volanti”, si occuperanno degli elettori dei luoghi di cura con meno di 100 posti letto (Rsa, cliniche e comunità terapeutiche).

L’Ufficio elettorale, diretto da Loredana Carrara e coordinato dalla responsabile del servizio Loredana Dugo, con la collaborazione della Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine, ha predisposto i turni per assicurare ininterrottamente l’assistenza alle sezioni fino alla chiusura dello scrutinio, che inizierà alle 15 di lunedì, e di tutte le altre operazioni previste.

Per votare è necessario essere in possesso di un documento di identità, anche scaduto ma da non più di 3 anni. Potranno esercitare il loro diritto pure gli elettori in attesa della carta di identità elettronica esibendo la ricevuta rilasciata dal Comune. Se si è privi di documento basterà che l’identità dell’elettore sia garantita dal presidente o da un componente del seggio.

Sarà, invece, sempre necessario essere in possesso della tessera elettorale. Se dovesse essere stata utilizzata in tutti gli spazi o in caso di smarrimento o deterioramento, i diretti interessati potranno ottenerne una nuova recandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio elettorale, in via San Sebastiano 31. Lo sportello è aperto ininterrottamente fino alle 18 di oggi, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.