Referendum sulla Giustizia: vince il No. A Siracusa e in Sicilia vittoria schiacciante con oltre il 61%

Vince il No. Quella che è stata una campagna referendaria brutta, spigolosa, piena di eccessi e dichiarazioni fuori luogo da ambo le parti si è conclusa con un Paese, l’Italia, spaccato a metà. Trattandosi di un voto su una riforma costituzionale, non era previsto quorum per la validità della consultazione ma la partecipazione è stata massiccia. Basti pensare che lo scorso anno, quando si votò per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro, si presentò alle urne appena il 24,70%. Eppure questo era un argomento ostico, per questo il voto assume connotazioni diverse anche sulla base del territorio di lettura.

E se a fronte di un 45-55 Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, ha ammesso la sconfitta senza nulla da rimproverarsi – “abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori, avevamo un programma dove c’era questo, c’è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano” – in Sicilia la situazione è diversa. Ed è una sconfitta molto pesante per il sostenitori del Sì, in particolar modo per Forza Italia e Fratelli d’Italia che nelle ultime fasi prima del voto si sono presi sulle spalle il fardello di dover fare una vera e propria campagna elettorale.

In Sicilia il dato è chiaro (scrutini in corso): il 61% degli aventi diritto ha detto No. E lo ha detto forte e chiaro in tutte le province, con picchi del 66% a Palermo. Un dato che non lascia scampo, che tendenzialmente si riflette anche sulla provincia di Siracusa (62% il No e 38 il sì) e che non salva nessun comune, nemmeno quelli attualmente amministrati dal centro destra che restano in linea con il voto provonciale. Gli unici comuni della provincia aretusea in cui vince il Sì sono Pachino (magra consolazione per chi nel comitato Sì separa si è speso parecchio da avvocato ed ex assessore Giuseppe Gurrieri) e Portopalo, mentre nel capoluogo si registra un 65%-35%.

“La vittoria del NO al referendum costituzionale sulla giustizia rappresenta un segnale chiaro da parte dei cittadini, che hanno scelto di respingere una proposta ritenuta non adeguata a rafforzare il sistema giudiziario e l’equilibrio tra i poteri dello Stato – le parole del segretario provinciale del Pd Piergiorgio Gerratana -. Un risultato significativo, costruito anche attraverso un intenso lavoro di informazione e confronto sviluppato su tutto il territorio provinciale. La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Siracusa, nelle settimane precedenti al voto, ha promosso numerose iniziative pubbliche, incontri e momenti di approfondimento, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, magistrati ed esperti, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole. Questo risultato dimostra che quando si costruiscono occasioni vere di confronto e si parla nel merito dei temi, i cittadini rispondono con consapevolezza. In tutta la provincia abbiamo promosso incontri, momenti di discussione e ascolto che hanno contribuito a una scelta informata e responsabile. In un contesto nazionale segnato da un ampio dibattito, il voto assume un valore che va oltre il merito dei singoli quesiti, confermando la centralità della Costituzione e la necessità di riforme equilibrate ed efficaci”.

E fioccano i commenti dei sostenitori del Sì: “Siamo di fronte ad un risultato schiacciante del NO, ben oltre qualunque previsione. In alcune realtà siciliane i voti per il No sono il doppio rispetto al Si e complessivamente il dato percentuale siciliano è in linea con quello nazionale. E’ il frutto di una grande mobilitazione che ci ha visto in prima linea, pancia terra, con oltre 100 appuntamenti in ogni angolo della Sicilia. Ma soprattutto questo è un avviso di sfratto a Renato Renato Schifani, al suo governo e al centrodestra. Sono stati travolti da scandali di ogni tipo, in particolare quelli giudiziari e speravano nell’impunità, stravolgendo la Costituzione per colpire la magistratura. Gli è andata male, anzi malissimo”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Controcorrente è stata in prima linea nella campagna per il no. L’ho fatto assieme a Nicola Gratteri e ne vado fiero, questo è un risultato storico per la Sicilia. A metà sezioni scrutinate il no è quasi al 70%, a Palermo, un chiaro avviso di sfratto anche all’amministrazione Lagalla, mentre in Sicilia abbiamo sfondato il 60%, un dato che è destinato a crescere. Questo non può che essere un dato prettamente politico più che tecnico. La dimostrazione plastica di come il popolo siciliano senza voto organizzato possa ribaltare tutte quelle dinamiche polito-clientelari che solitamente ci sono durante le elezioni amministrative e regionali. Se fossi nella maggioranza di Schifani mi farei due domande e non esiterei ad ammettere la sconfitta meditando le dimissioni, i siciliani sono stanchi ed oggi hanno dimostrato di essere pronti al cambiamento. Serve un candidato presidente che possa parlare a tutti i siciliani, per questo oggi a maggior ragione rilancio con forza la mia candidatura. Vincere è possibile e oggi la Sicilia per bene ha detto chiaramente da che parte sta”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.