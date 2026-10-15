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Refezione al via il 19 ottobre a Priolo Gargallo per infanzia e tempo prolungato Bondifè

di Giulio Perotti ·
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mensa scolastica, dettaglio, con piatti di plastica
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Lunedì 19 ottobre 2026 prenderà il via il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia di Priolo Gargallo e per classi con tempo prolungato del plesso Bondifè

Questi i dettagli sulle prime settimane di servizio – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri -. Da lunedì 19 ottobre si partirà con il menù Primavera/Estate (3ª settimana) e con tutte le diete speciali autorizzate dall’ASP. Da novembre entrerà in vigore il menù Autunno/Inverno“.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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