Refezione al via il 19 ottobre a Priolo Gargallo per infanzia e tempo prolungato Bondifè

Lunedì 19 ottobre 2026 prenderà il via il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia di Priolo Gargallo e per classi con tempo prolungato del plesso Bondifè
“Questi i dettagli sulle prime settimane di servizio – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri -. Da lunedì 19 ottobre si partirà con il menù Primavera/Estate (3ª settimana) e con tutte le diete speciali autorizzate dall’ASP. Da novembre entrerà in vigore il menù Autunno/Inverno“.