Refezione scolastica a Siracusa, confronto tra Comune, azienda, scuole e genitori: “controlli a campione nei prossimi giorni”

I controlli partiranno a breve e le parti si ritroveranno nuovamente il 25 novembre per un aggiornamento

Dopo le polemiche delle scorse settimane, nella giornata di martedì si è tenuto l’atteso incontro sul servizio di refezione scolastica. Presenti circa sessanta partecipanti tra dirigenti scolastici, rappresentanti dei genitori nei Consigli di istituto, docenti referenti del servizio mensa, i rappresentanti della ditta che gestisce l’appalto, gli uffici comunali e l’assessore alle Politiche scolastiche, Edy Bandiera.

Un confronto definito “proficuo” dallo stesso assessore, durante il quale docenti e genitori hanno segnalato i presunti disservizi riscontrati nelle ultime settimane, mentre la ditta appaltatrice ha fornito chiarimenti, riconoscendo alcuni ritardi nelle consegne ma ribadendo di aver rispettato le grammature e le pietanze previste dal piano dell’Asp.

Dall’incontro è emersa la volontà di procedere con ulteriori controlli a campione per verificare la qualità e la conformità del servizio. Le verifiche, come annunciato da Bandiera, partiranno a breve e le parti si ritroveranno nuovamente il 25 novembre per un aggiornamento.

Vogliamo tranquillizzare tutti – ha dichiarato l’assessore Bandiera – perché verranno verificate sia le segnalazioni ricevute sia le risposte fornite dalla ditta. Le verifiche saranno accolte con favore, e l’azienda, che ha recepito le lamentele, potrà migliorare il servizio. Da parte nostra continueremo a monitorare la piena rispondenza dei pasti forniti rispetto al contratto, che il Comune sta regolarmente onorando”.


