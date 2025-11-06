Refezione scolastica a Siracusa: il vicesindaco Bandiera effettua un’ispezione a sorpresa nelle scuole

Dopo le numerose segnalazioni e polemiche da parte delle famiglie sul servizio di refezione scolastica, il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, ha deciso di verificare personalmente la situazione effettuando un’ispezione in una delle scuole cittadine.

L’iniziativa non resterà isolata: sono infatti previste altre visite a sorpresa nei prossimi giorni, con l’obiettivo di monitorare la qualità del servizio e garantire la sicurezza e il benessere degli alunni. Di seguito l’intervista rilasciata a Siracusa News

Ispezione a sorpresa in una mensa scolastica. Com’è andata dopo le tante lamentele delle famiglie e dei bambini?

Se mi consente un preambolo, devo dire che dopo una serie di segnalazioni sull’avvio del servizio — riguardanti ritardi nelle consegne, quantità ridotte di cibo e qualità non sempre adeguata — abbiamo organizzato un incontro molto partecipato.

Erano presenti le dirigenti scolastiche, i docenti referenti per ogni scuola, i rappresentanti dei genitori, le due ditte che gestiscono il servizio mensa in associazione d’impresa, e naturalmente io con i miei uffici.

Durante la riunione sono emerse posizioni diverse tra famiglie e gestori del servizio. È stato un confronto acceso, ma costruttivo. Alla fine ho detto chiaramente che credo a tutti, ma non a nessuno: avevo bisogno di rendermi conto di persona della situazione reale.

Ho quindi annunciato che avrei effettuato visite a sorpresa, senza comunicarne in anticipo date o scuole coinvolte, per capire dove stesse la verità.

E così ha fatto. Cosa ha riscontrato durante la prima ispezione?

Sì, ho effettuato la prima visita in uno dei plessi dell’Istituto “Archimede”. La dirigente non era stata avvisata: non volevo che nessuno sapesse del mio arrivo. Sono giunto poco prima dell’orario di consegna dei pasti per verificare eventuali ritardi.

Mi sono posizionato in una stanza da cui potevo osservare l’arrivo del furgone: in quel caso, la consegna è avvenuta puntualmente. Ho visto i contenitori scendere, quelli in polistirolo alimentare che mantengono la temperatura, e ho chiesto ai docenti di farmi avere un pasto identico a quelli dei bambini.

Non volevo che la mia presenza influenzasse il personale addetto alla distribuzione. Una volta ricevuto il pasto, ho potuto constatare che le porzioni erano adeguate: circa 200 grammi di pasta con condimento, in linea con le quantità previste dalle tabelle nutrizionali.

Ho verificato anche che i piatti serviti ai bambini fossero uniformi e ben presentati.

Ci sono stati disservizi?

Sì, all’inizio del servizio avevamo riscontrato diversi problemi, che abbiamo contestato per iscritto alla ditta, applicando anche sanzioni economiche.

Si trattava di ritardi nelle consegne, mancanza di acqua, formaggio confezionato in bustine non conformi ai criteri ambientali minimi, e porzioni ridotte.

Dopo l’incontro con scuole e famiglie, però, il servizio è migliorato sensibilmente. Anche i docenti della scuola visitata mi hanno confermato un netto miglioramento.

Proseguiranno le ispezioni?

Assolutamente sì. Continuerò a effettuare controlli a sorpresa. Credo che sapere che in qualunque momento possa entrare il vicesindaco a verificare orari, porzioni e qualità del cibo serva a mantenere alta l’attenzione da parte delle ditte.

Parliamo di circa 2.500 pasti al giorno, fondamentali per consentire il tempo prolungato fino alle 16 e per supportare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

Il mio obiettivo è uno solo: garantire ai nostri bambini un servizio mensa di qualità, sicuro, sano e conforme al contratto.