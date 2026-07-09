Refezione scolastica a Siracusa. La Cot in liquidazione coatta, De Simone: “nessuna interruzione del servizio, ma serve chiarezza”

La Regione Siciliana ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Cot di Palermo, società che a Siracusa ha gestito il servizio di refezione scolastica nell’ambito dell’appalto biennale aggiudicato nei mesi scorsi dal valore complessivo di oltre 4,1 milioni di euro, assieme ad Alta Società Cooperativa, mandante del raggruppamento.

Alla base del provvedimento vi sono un grave stato di insolvenza, il mancato raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, azioni esecutive promosse dai creditori – tra cui un’istanza di fallimento avanzata da un fornitore e iniziative dell’Agenzia delle Entrate per il recupero di crediti d’imposta – oltre all’impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte. L’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2024, evidenzia inoltre un patrimonio netto negativo pari a oltre 10,7 milioni di euro.

La vicenda approda anche sul piano politico e a intervenire, anche ieri in aula, è il consigliere comunale di Forza Italia Damiano De Simone, che chiede garanzie sulla continuità del servizio e invita l’amministrazione a vigilare con attenzione: “la mia preoccupazione è che un servizio di primaria importanza come quello della mensa scolastica non possa subire alcuna interruzione. Ancora di più quando le motivazioni riguardano eventuali inadempienze di un’azienda che deve essere pienamente in regola con tutte le prescrizioni previste”.

Per il consigliere, la priorità resta la tutela degli alunni. “Parliamo di un servizio destinato ai bambini, che devono essere tutelati a prescindere. Vigileremo affinché non ci siano né interruzioni né variazioni che possano incidere negativamente sulla refezione scolastica”.

De Simone ricorda però che, secondo quanto gli risulta, sarebbe già stato ceduto un ramo d’azienda proprio per garantire la continuità del servizio attraverso un’altra società. “Da questo punto di vista – spiega – il servizio dovrebbe essere garantito. Il problema è un altro: bisogna accertarsi che chi gestisce un servizio fondamentale ed essenziale come la mensa scolastica offra tutte le garanzie necessarie e che situazioni come questa non possano compromettere la prosecuzione del servizio”.

Resta ora da comprendere quali saranno gli effetti della procedura sul contratto in essere e quali eventuali iniziative adotterà il Comune per garantire la regolare prosecuzione del servizio all’avvio del nuovo anno scolastico.