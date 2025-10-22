Refezione scolastica, il Comune di Siracusa convoca un tavolo tecnico

A pochi giorni dall’avvio del servizio di refezione scolastica, non mancano le prime polemiche. Diversi genitori di alunni siracusani hanno infatti segnalato una serie di disservizi nella fornitura e distribuzione dei pasti, lamentando ritardi, porzioni ridotte, piatti non conformi al menù e condizioni non ottimali dei pasti serviti.

Le segnalazioni sono arrivate all’amministrazione comunale che, attraverso il vicesindaco Edy Bandiera, ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico per martedì 28 ottobre, al fine di fare chiarezza e affrontare le criticità segnalate.

“Abbiamo raccolto le segnalazioni da subito e chiesto spiegazioni formali all’azienda che gestisce il servizio – ha spiegato Bandiera –. Alcune discrepanze rispetto al contratto ci sono, come la mancata consegna di posate e acqua nelle modalità previste o l’uso di confezioni monodose non conformi alle linee ambientali. In qualche caso si tratta di veri e propri inadempimenti, e se necessario valuteremo eventuali penali.”

Il vicesindaco ha tuttavia precisato che la situazione potrebbe non essere così grave come percepita, e che l’azienda ha fornito chiarimenti sulla grammatura dei pasti, stabilita secondo le linee guida dell’ASP. “Chi è genitore sa che alcuni piatti – come il finocchio gratinato o lo sformato di spinaci – non sempre incontrano il gusto dei bambini. Ma è importante intervenire dove il servizio non rispetta il contratto,” ha aggiunto Bandiera.

Al tavolo di martedì parteciperanno la ditta che gestisce la refezione, i docenti referenti mensa e i rappresentanti dei genitori, “con l’unico obiettivo – ha sottolineato Bandiera – di rendere il servizio sempre più efficiente, mettendo al centro ragazzi e famiglie”.

Il servizio attualmente serve circa 2.100 alunni e permette di attivare il tempo prolungato nelle scuole, misura che Bandiera definisce “utile e apprezzata da molte famiglie”.

Nel frattempo, è in corso la nuova gara d’appalto per la refezione scolastica: secondo quanto appreso dalla redazione, la commissione ha già aperto le offerte delle due aziende partecipanti. L’obiettivo del Comune è aggiudicare definitivamente il servizio entro la fine dell’anno, evitando ulteriori proroghe della gestione attuale.