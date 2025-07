Reflui civili all’Ias, il Pd di Siracusa chiede chiarezza e responsabilità

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa ha depositato una richiesta di integrazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale aperto sul tema del convogliamento dei reflui civili all’impianto ecologico IAS, già avanzata da altri gruppi consiliari.

Il gruppo consiliare ha depositato quindi un atto, il terzo sull’argomento, per restituire la complessità della crisi in atto e fotografare con precisione le responsabilità istituzionali e politiche che hanno portato lo Ias al punto critico in cui si trova. “Una parte rilevante delle forze che oggi siedono in Consiglio comunale – dice in una nota il gruppo consiliare del Pd – è, infatti, politicamente corresponsabile delle scelte che hanno condotto allo stato attuale dell’impianto. L’impianto ecologico Ias è un’infrastruttura strategica per l’ambiente e per il futuro del nostro territorio. Tuttavia l’atto di indirizzo con cui l’Amministrazione vorrebbe portare i reflui civili all’Ias non chiarisce quale sarà il percorso da utilizzare o se si intende mantenere attivo anche il depuratore di Contrada Canalicchio. Non è chiaro chi dovrà garantire la sostenibilità della trasformazione e della gestione dell’impianto”.





Per questo il Pd chiede che della vicenda venga interessato il Prefetto e che al Consiglio comunale aperto vengano invitati sindacati confederali e di categoria, la deputazione regionale e nazionale, le associazioni ambientaliste, ARPA e CIPA, oltre ai sindaci di Floridia, Solarino e Priolo, il presidente del Libero Consorzio e le rappresentanze delle imprese, grandi e piccole, che operano nella zona industriale.