Reflui nel Porto di Siracusa, chiesto Consiglio comunale aperto

Un Consiglio comunale aperto per discute dei reflui dei Comuni di Siracusa, Floridia e Solarino, trattati dal depuratore di contrada Canalicchio, che vengono convogliati verso il Porto di Siracusa. Questa la richiesta a firma di Paolo Cavallaro (capogruppo Fdi), Damiano De Simone (capogruppo Forzisti Siracusa), Leandro Marino (capogruppo Forza Italia), Ivan Scimonelli (capogruppo Lista Insieme) e Simone Ricupero (gruppo misto).

“La delibera della Giunta Municipale n.52 del 22.04.2024 aveva deliberato un atto di indirizzo per avviare le procedure finalizzate a collegare le acque in uscita dal depuratore di contrada Canalicchio a monte del depuratore consortile Ias. – spiegano in una nota – La delibera non ha avuto seguito e si è aperto un dibattito cittadino, da cui è emersa anche altra soluzione alternativa, soluzioni che hanno come comune denominatore la necessità di ovviare alle problematiche ambientali presenti all’interno del Porto Grande di Siracusa”.





I consiglieri Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e Paolo Romano, di Forza Italia Leandro Marino, Alessandra Barbone, Toti La Runa, del gruppo Forzisti Siracusa Damiano De Simone, Cosimo Burti e Luigi Gennuso, del gruppo Insieme Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito e Ciccio Vaccaro, di Simone Ricupero del gruppo misto, hanno sostenuto la richiesta di una seduta aperta sul tema, “perché si discuta del tema in modo esaustivo, – si legge nella nota – con tutti i protagonisti della vita politica cittadina, con l’ Amministrazione comunale, con la deputazione regionale e nazionale, con i sindacati, con i gestori dei depuratori interessati e con il proprietario del depuratore Ias, affinché si giunga al più presto ad una soluzione preferibilmente condivisa e comunque definitiva”.

La proposta è stata protocollata nel corso della seduta consiliare di ieri sera e sarà calendarizzata in occasione della prossima conferenza dei capigruppo