Regata dei Quartieri Storici a Siracusa: torna la sfida dei buzzetti

Attualità · il 16 agosto

La Regata dei Quartieri Storici di Siracusa taglia il traguardo della ventesima edizione. Il 2026 segna infatti il ventennale della manifestazione e dell’Associazione “Il Gozzo di Marika”, nata con l’obiettivo di custodire e tramandare una delle tradizioni marinare più autentiche della città.

L’appuntamento è fissato per il 16 agosto, quando i caratteristici buzzetti, i tradizionali gozzi siracusani, torneranno a sfidarsi nelle acque del porto. Il percorso prenderà il via dal Porto Piccolo (Marmoreo), proseguirà con il periplo dell’isola di Ortigia e si concluderà nel Porto Grande, con il traguardo all’imboccatura della Darsena.

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Per l’associazione il ventesimo anniversario rappresenta anche un momento di riflessione sul lavoro svolto in questi anni. Dal 2006 sono state portate avanti numerose iniziative per valorizzare il gozzo siracusano, conosciuto come “buzzetto”, e salvaguardare l’antica tradizione della voga lunga. Un percorso che nel 2009 ha portato alla realizzazione di cinque buzzetti, costruiti seguendo le indicazioni degli ultimi maestri calafatari e destinati a garantire continuità alla storica regata.

Tra gli obiettivi perseguiti dall’associazione vi è anche la tutela della figura del mastro d’ascia, antico artigiano specializzato nella costruzione delle imbarcazioni in legno, affinché un mestiere che ha segnato la storia marinara siracusana non venga dimenticato dalle nuove generazioni.

L’associazione ricorda però come restino ancora aperte alcune sfide, a partire dalla necessità di poter contare su un sostegno continuativo da parte delle istituzioni e su uno spazio sicuro dove custodire i cinque buzzetti, che ogni anno richiedono interventi di manutenzione. Un ringraziamento viene rivolto al Centro Commerciale Archimede, che negli ultimi due anni ha messo a disposizione uno spazio espositivo per consentire ai cittadini di ammirare le storiche imbarcazioni.

La Regata dei Quartieri Storici affonda le proprie radici nelle gare che, agli inizi del Novecento, vedevano sfidarsi i pescatori del Porto Grande. Ogni equipaggio rappresentava una diversa tecnica di pesca, dai cunsari ai nassaroli, passando per rizzotti, vulantinari e lluciaturi. Oggi quello spirito rivive attraverso i cinque quartieri storici dell’antica Pentapoli – Epipoli, Neapolis, Acradina, Tyche e Ortigia – con equipaggi misti composti da quattro rematori e un timoniere.

Tra i risultati più significativi raggiunti dall’associazione figura anche il riconoscimento ottenuto il 22 ottobre 2018, quando il Gozzo siracusano è stato iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (R.E.I.S.), nel Libro dei Mestieri, dei Saperi e delle Tecniche, consolidandone il valore storico e culturale.

Ad accompagnare la manifestazione sportiva tornerà anche il Villaggio della Regata, allestito dal 1° al 23 agosto al Foro Vittorio Emanuele II (Marina) di Ortigia. L’iniziativa, dal titolo “Gli artigiani s’incontrano”, ospiterà artigiani, creativi e maestri di antichi mestieri, offrendo ai visitatori un percorso dedicato alle eccellenze del territorio e alle tradizioni siracusane.

La ventesima edizione della Regata si prepara così a celebrare non soltanto una competizione remiera, ma un patrimonio identitario che continua a raccontare il profondo legame tra Siracusa, il mare e la sua storia.