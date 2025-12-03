Regina Branca dalla Sicilia ad Hong Kong porta in sfilata il mito di Aretusa per l’International Fashion Summit

Si è concluso ieri ad Hong Kong l’International Fashion Summit, organizzato dalla Clothing Industry Training Authority e altri partner mondiali, che ha visto sfilare nella magica cornice dell’ Hong Kong Museum Palace giovani eccellenze provenienti da tutto il mondo. Il tema di quest’anno è stato “ Illuminate the Art of Sustainable Fashion” A rappresentare l’Italia e la sua pregiata artigianalità è stata chiamata Regina Branca, 21 anni, stilista emergente che si è laureata in fashion design alla Marangoni di Firenze.

Regina, siciliana di origine per le sue virtuose creazioni, si è ispirata alla leggenda di Aretusa, unendo mito a contemporaneità, lavorazioni all’uncinetto, camicie di organza, e accessori realizzati con materiali di recupero, come il vetro raccolto sulle spiagge della provincia di Messina che aggiunge ai suoi outfit un tocco glamour. La sua collezione composta da 12 capi unici è stata esposta durante il mese di novembre al The Rotunda. ha ricevuto molti apprezzamenti degli esperti del settore infine trionfato in passerella davanti ad un pubblico di esperti del settore ed istituzioni globali.

I suoi abiti sono trasversali ispirati alla natura vestono sia uomo che donna, non conoscono limiti e tempo. Un riconoscimento incredibile per una ragazza che sta muovendo i primi passi nel complesso ma meraviglioso universo della moda, una grande responsabilità essere stata ambasciatrice del gusto e della sartorialità del nostro bel paese; ma sicuramente qualcosa in cui lei ha sempre creduto e per cui ha lavorato duramente.