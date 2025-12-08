Regionali di kick boxing: oro per Irene Leonardi. Pari in finale per Mariangela Miccichè

Si sono svolti a Ragusa i campionati Regionali di kick boxing, il Maestro Leonardi Gianmaria della Siracusa boxing Mma ha partecipato con 2 atlete, Irene Leonardi nella specialità kick light categoria 50 kg e Mariangela Miccichè, nella categoria K1 light Veterani 55 kg.

Irene Leonardi ha conquistato il primo posto nella propria categoria, mentre la Miccichè ha ottenuto un verdetto pari in finale.

Entrambe le atlete sono rispettivamente la figlia e la Moglie del Maestro Leonardi che, oltre al legame sportivo e familiare ha voluto mettere in evidenza come in questo periodo siano parecchie le donne che si stanno affacciando a queste discipline, sia dal punto di vista agonistico, sia per pura passione con gli allenamenti in palestra.