Regionali, presentati a Siracusa i candidati della lista “De Luca sindaco di Sicilia”

Ha fatto tappa a Siracusa il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca candidato alla presidenza della Regione. Un tour partito da Messina che sta facendo il giro di tutte le province siciliane per presentare i candidati e le candidate che sono diretta espressione del territorio. “Uomini e donne libere che scendono in campo mettendo a servizio della Sicilia la loro esperienza – ha detto De Luca -. Noi siamo in campagna elettorale da ottobre 2021. Vi abbiamo già illustrato il nostro programma di governo della Sicilia e adesso vi stiamo presentando i candidati. Abbiamo le idee chiare perché sappiamo cosa voglia fare: liberare questa terra dalla banda bassotti della politica. Dall’altra parte invece chi c’è? C’è gente che si sta candidando senza simbolo perché il centrodestra non ha ancora un nome per la presidenza della Regione e il centrosinistra guarda a Roma prima di avviare la campagna elettorale. Sono l’unica certezza in questo momento. Noi abbiamo fatto la scelta di non farci contaminare da nessuno così nessuno potrà tirarci dalla giacca. Noi stiamo mettendo in campo coraggio, forza e credibilità“.

I candidati a Siracusa della lista “De Luca sindaco di Sicilia” sono Luigi Fiumara, primario di chirurgia ad Avola, Romina Miano docente di letteratura e impegnata da un trentennio nella valorizzazione del territorio, Marco Bertone, volontario di protezione civile, già consigliere comunale di Augusta, Sole Luna Stella professionista del mondo della sanità e Mariano Ferro, leader del “movimento dei forconi”. Non c’è più quindi Moena Scala, ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa che De Luca in occasione del precedente incontro a Siracusa aveva annunciato tra i candidati, ma che invece, dopo la rottura tra il leader del partito e l’europarlamentare ex M5S, Dino Giarrusso, ha preferito fare un passo indietro.

“Mi sono candidato con De Luca – ha spiegato Luigi Fiumara – perché voglio che i siciliani abbiano finalmente la possibilità di sentirsi protagonisti del proprio futuro. La proposta politica di Cateno De Luca mira a questo“.

“De Luca – ha affermato invece Romina Miano – mi ha dato la possibilità di condividere un progetto chiaro e concreto. Sostengo De Luca per amore di questa terra. I giovani non devono andare via ma impegnarsi in prima perché possono essere protagonisti di un rinnovamento culturale. Il 25 settembre diventi per tutti noi il nostro 25 aprile“.

“Sono al fianco di De Luca – ha spiegato Marco Bertone – perché ha dimostrato con i fatti che la buona amministrazione si attua attraverso la conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa”.

Assenti per motivi personali Sole Stella Luna e Mariano Ferro. Cateno De Luca tornerà a Siracusa il prossimo 17 agosto alle 12 per presentare i candidati della lista “Sicilia Vera”.