Reintegrati i revisori dei Conti del Comune di Solarino: il Cga dà ragione ai professionisti

Reintegrati dal Cga i revisori dei Conti del Comune di Solarino. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha emesso una sentenza decisiva riguardante la vicenda che ha coinvolto il Collegio dei revisori economico-finanziari del Comune di Solarino. I ricorrenti, Francesco Saverio Liuni, Michelangelo Aurnia e Pino Erba, membri dell’Organo di revisione, hanno contestato le decisioni prese dal Commissario straordinario che, a seguito di un parere negativo espresso dal Collegio sui conti del Comune, aveva proceduto alla loro revoca anticipata per il ritardo di pochi giorni con cui il Collegio aveva presentato il parere richiesto, un ritardo che secondo il Commissario giustificava la revoca degli stessi revisori.

I revisori dei conti del Comune di Solarino avevano segnalato un deficit strutturale e una gestione di cassa “patologica” con un crescente disavanzo tra il 2021 e il 2023.

Nel ricorso, i tre componenti dell’Organo di revisione hanno chiesto l’annullamento delle deliberazioni commissariali che avevano revocato il loro incarico e nominato un nuovo Collegio, sostenendo che l’azione fosse illegittima sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato la violazione delle normative che regolano la revoca degli incarichi da parte dei revisori dei conti, richiamando l’articolo 235 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale non prevede che i revisori vengano revocati automaticamente per il superamento del termine di venti giorni, ma solo nel caso di un inadempimento grave. Secondo i ricorrenti, il ritardo di sei giorni, causato anche dalle carenze documentali riscontrate durante la revisione, non giustificava una decisione così drastica da parte del Commissario. Inoltre, è stato sottolineato che non c’era stata alcuna comunicazione formale di avvio del procedimento di revoca, violando così il principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 3654/2024, aveva parzialmente respinto il ricorso, ritenendo legittima la decisione di revocare i revisori, ma non aveva preso in considerazione appieno la contestazione riguardante l’illegittimità della procedura di revoca, né aveva considerato il fatto che il ritardo fosse stato marginale e non avesse arrecato danno al Comune. I ricorrenti hanno quindi deciso di presentare appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa, contestando l’impianto motivazionale della sentenza e chiedendo una nuova valutazione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo aver esaminato la vicenda e le argomentazioni delle parti coinvolte, ha accolto l’appello, riformando la decisione del Tar. La sentenza ha annullato le deliberazioni del Commissario straordinario, dichiarandole illegittime sia per la modalità con cui erano state adottate (senza una corretta comunicazione di avvio del procedimento) sia per il merito della decisione di revocare i revisori. Il Collegio dei revisori, infatti, aveva espresso il parere negativo solo sei giorni dopo il termine di venti giorni previsto per legge, un ritardo che non aveva compromesso le funzionalità del Comune né arrecato danno alle sue attività. Pertanto, la decisione di revoca è stata ritenuta un atto di eccesso di potere, volto più a penalizzare il parere espresso dal Collegio che a garantire la buona gestione amministrativa.

In virtù di ciò, il Comune di Solarino è stato condannato a reintegrare i ricorrenti nel Collegio dei revisori, permettendo loro di completare il mandato triennale iniziato con la loro nomina, e a pagare le spese di lite, pari a 6.000 euro, oltre agli accessori di legge.