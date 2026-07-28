Relazione del sindaco di Siracusa, il Pd: “Italia racconta una città che non esiste”

Politica · Consiglio comunale

La relazione annuale del sindaco Francesco Italia sullo stato di attuazione del programma amministrativo non convince il Partito Democratico. I consiglieri comunali Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco parlano di una fotografia troppo distante dalla realtà quotidiana vissuta dai cittadini e accusano il primo cittadino di aver tralasciato le principali criticità della città.

“Francamente ci è sembrato che il sindaco parlasse di un’altra città. Forse era oniricamente convinto di essere il sindaco di Bergamo, di Trento o di Bologna“, affermano i consiglieri dem.

Secondo il Pd, nella relazione sono mancati riferimenti ai problemi che interessano Siracusa, a partire dalla viabilità. “Ha dimenticato di ricordare lo stato pietoso in cui versano tante strade della città, piene di buche, prive di guard rail e spartitraffico e troppo spesso teatro di tragici incidenti“.

Tra le contestazioni anche il traffico cittadino, la carenza di controlli e la situazione dei parcheggi. “Non ha spiegato perché il traffico continui a essere caotico – continuano i Dem -, perché i vigili urbani si vedano così raramente e perché non sia mai stato elaborato un serio piano dei parcheggi. Restano inoltre incompleto e chiuso il parcheggio Mazzanti, mentre quelli di via Von Platen e di via Elorina versano in condizioni vergognose“.

I consiglieri democratici puntano il dito anche sulla gestione della sicurezza urbana e dell’emergenza incendi. “Non ha saputo spiegare perché nelle zone e nelle ore della movida manchino le forze dell’ordine e ancora una volta ha glissato sul problema degli incendi, che ogni estate interessano terreni pubblici e privati invasi da sterpaglie ed erba secca, senza che venga fatta rispettare con tempestività la sua stessa ordinanza sul decespugliamento“.

Durante il dibattito in aula, il gruppo del Pd ha inoltre evidenziato altre criticità. “Abbiamo contestato il pessimo stato degli spogliatoi e dei servizi della Cittadella dello Sport – sempre Milazzo, Greco e Zappulla -, l’abbandono del patrimonio librario di alcune biblioteche comunali e le condizioni del cimitero, che da troppi anni necessita di una manutenzione adeguata“.

Per il Partito Democratico il sindaco dovrebbe inoltre accelerare sull’attuazione di alcuni progetti strategici. “Gli abbiamo ricordato che spetta al primo cittadino impegnarsi affinché vengano realizzati il nuovo cimitero e l’impianto comunale di cremazione, opere già approvate dal Consiglio comunale all’inizio del suo secondo mandato“.

Infine il tema della candidatura di Siracusa a Capitale europea della Cultura 2033. “Se Siracusa ambisce davvero a questo traguardo – concludono i tre consiglieri comunali PD – deve essere capace di offrire un calendario culturale distribuito lungo tutti i 365 giorni dell’anno e non limitato al periodo delle rappresentazioni classiche”.

Da qui l’invito conclusivo rivolto al sindaco. “Con inesauribile pazienza gli abbiamo chiesto di essere meno autocelebrativo e più con i piedi per terra. È arrivato il momento di cambiare marcia e di imboccare finalmente quella giusta per far risalire la china alla città“, concludono Milazzo, Zappulla e Greco.