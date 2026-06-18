Rentri, Confindustria Siracusa ospita il quarto workshop: focus sulla transizione digitale e sulle nuove scadenze

Nuovo appuntamento formativo in Confindustria Siracusa dedicato al Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Si è svolto oggi il quarto workshop organizzato dall’associazione degli industriali siracusana insieme ai rappresentanti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con l’obiettivo di accompagnare le imprese nel percorso di adeguamento alla normativa che entrerà definitivamente a regime nei prossimi mesi.

L’incontro ha rappresentato un momento di aggiornamento tecnico e operativo particolarmente importante per le aziende del territorio, soprattutto alla luce delle recenti novità che riguardano l’utilizzo dei formulari digitali per il trasporto dei rifiuti.

“È la quarta volta che ospitiamo i rappresentanti dell’Albo Gestori Ambientali – ha spiegato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale – perché riteniamo fondamentale supportare le imprese in questa fase di transizione. Il Rentri rappresenta un adempimento normativo importante e coinvolge tutte le aziende. Oltre agli aspetti tecnici, è necessario garantire alle imprese gli strumenti per operare correttamente evitando possibili conseguenze amministrative o penali“.

Particolare attenzione è stata dedicata alla dimostrazione pratica del funzionamento della piattaforma. Nel corso del workshop è stata infatti simulata l’intera filiera della gestione del rifiuto, dal produttore al trasportatore, passando per l’autista fino all’impianto di destinazione finale.

“Oggi non ci siamo limitati alla teoria – ha sottolineato Maurizio Morvillo, della segreteria della Sezione regionale Sicilia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – ma abbiamo mostrato concretamente come utilizzare il sistema digitale e come gestire correttamente tutte le fasi del processo. L’obiettivo è fornire alle imprese maggiore sicurezza operativa e chiarire eventuali dubbi“.

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il rinvio della piena operatività del formulario digitale. Una proroga fortemente richiesta dal sistema produttivo e dalle associazioni di categoria. “Molte piccole e medie imprese – ha evidenziato Nestore De Sanctis, presidente della sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria Siracusa – hanno avuto bisogno di più tempo per affrontare questo cambiamento. Le difficoltà non riguardano tanto gli aspetti normativi quanto il passaggio pratico dal cartaceo al digitale, soprattutto per le realtà meno strutturate“.

La nuova scadenza consente alle aziende di continuare a utilizzare il formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026. Da quella data il formulario digitale diventerà l’unica modalità consentita per la gestione della tracciabilità dei rifiuti.

“Il consiglio alle imprese – ha concluso Morvillo – è comunque quello di non attendere l’ultimo momento. Il sistema funziona ed è già pienamente operativo. Questo periodo aggiuntivo deve essere utilizzato per completare gradualmente la transizione verso il digitale e arrivare preparati all’appuntamento di settembre“.

Il workshop si inserisce nel percorso di accompagnamento che Confindustria Siracusa sta portando avanti per supportare le imprese del territorio nell’applicazione delle nuove disposizioni in materia ambientale e nella digitalizzazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale.