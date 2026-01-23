Rentri e Fir digitale, imprese a confronto in Confindustria Siracusa: scadenze e novità in vigore dal 13 febbraio

Si è svolto questa mattina, nella sede di Confindustria Siracusa, il seminario dal titolo “RENTRI – Obblighi, scadenze e novità sul FIR digitale. Cosa cambia dal 13 febbraio 2026”, un incontro dedicato all’approfondimento delle nuove disposizioni normative in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento per imprese e operatori del settore, alla luce dell’entrata a regime del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e dell’introduzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale, che diventerà obbligatorio per specifiche categorie di aziende.

Ad aprire i lavori è stato Nestore De Sanctis, componente della sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria Siracusa, che ha inquadrato il seminario come il terzo e ultimo di un ciclo di incontri informativi dedicati alle diverse scadenze previste dalla normativa. “Questo è il terzo incontro che organizziamo in Confindustria – ha spiegato De Sanctis –. Il primo ha riguardato le imprese con oltre 50 dipendenti, il secondo quelle tra 10 e 50 dipendenti, mentre adesso siamo arrivati alla terza scadenza, fissata al 13 febbraio, che interessa le imprese con meno di 10 dipendenti“.

De Sanctis ha poi evidenziato come il decreto introduca anche novità rilevanti sul formulario di identificazione dei rifiuti, distinguendo tra le aziende obbligate all’utilizzo del FIR digitale e quelle che potranno continuare ad avvalersi del formato cartaceo. “Questi aspetti – ha aggiunto – sono fondamentali e saranno illustrati nel dettaglio dai relatori di questa mattina“.

Sul tema è intervenuto anche Giovanni Dolce, responsabile della segreteria tecnica dell’Albo Gestori Ambientali – sezione Sicilia, che ha chiarito i due passaggi chiave legati alla data del 13 febbraio 2026. “Si tratta della chiusura del terzo scaglione – ha spiegato Dolce –. Da un lato è il termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI dei piccoli produttori fino a 10 dipendenti; dall’altro lato entra in vigore una novità molto rilevante: l’introduzione del formulario digitale“.

Un cambiamento che riguarderà in particolare chi movimenta rifiuti pericolosi. “Per tutti i soggetti iscritti al RENTRI che trasportano rifiuti pericolosi – ha precisato – scatterà l’obbligo di abbandonare definitivamente la carta e utilizzare esclusivamente il FIR in formato digitale“.

Rispondendo a una domanda sulle scadenze future, Dolce ha chiarito che quella di febbraio rappresenta l’ultima tappa del percorso di adesione al nuovo sistema. “È la chiusura di un iter iniziato il 13 febbraio 2025 con il primo scaglione. Siamo arrivati alla fase finale prima dell’introduzione definitiva del sistema di tracciabilità RENTRI“. Quanto al regime sanzionatorio, Dolce ha rassicurato le imprese: “Il RENTRI non modifica le sanzioni previste dal Codice Ambientale. Cambiano gli strumenti – che diventano digitali – ma le sanzioni restano quelle già conosciute“.

A ribadire il ruolo di accompagnamento di Confindustria è stata Caterina Quercioli, presidente di Piccola Industria Confindustria Siracusa. “Continuiamo a supportare le imprese in questo percorso – ha dichiarato – favorendo il confronto con le istituzioni e garantendo aggiornamenti costanti. Il RENTRI deve essere visto per quello che è: uno strumento capace di portare maggiore efficienza e trasparenza nella gestione dei rifiuti“.

Secondo Quercioli, il FIR digitale rappresenta un passaggio centrale in questa evoluzione. “Consentirà una tracciabilità più chiara e processi più efficienti per tutto il settore della movimentazione dei rifiuti“.

Infine, sul possibile impatto del passaggio dal cartaceo al digitale, la presidente di Piccola Industria ha ridimensionato le preoccupazioni: “Non è una rivoluzione copernicana. All’inizio cambia il modo di gestire la documentazione ambientale, ma una volta entrati nel meccanismo il sistema diventa più semplice e automatico“.