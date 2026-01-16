Resti umani nell’auto bruciata a Carlentini, incarico al medico legale e al Ris: si indaga per omicidio

La Procura di Siracusa ha conferito nei giorni scorsi l’incarico per l’esame autoptico e per gli accertamenti scientifici sui resti umani rinvenuti all’interno della Volkswagen T-Roc ritrovata completamente carbonizzata in contrada San Demetrio, nel territorio di Carlentini.

Il provvedimento è stato disposto dal procuratore capo Sabrina Gambino, assieme al pubblico ministero titolare dell’indagine Salvatore Grillo. L’autopsia è stata affidata al medico legale Giuseppe Ragazzi, mentre gli accertamenti tecnici e genetici saranno eseguiti a partire da oggi dai Ris di Messina. Gli esiti degli accertamenti rappresentano un passaggio cruciale per dare risposte alla famiglia e per delineare con precisione lo scenario in cui si sarebbe consumato il delitto.

L’attività peritale arriva a seguito della scomparsa di Salvatore Alfio Privitera, 35 anni, padre di due bambini. I familiari sono stati formalmente informati dell’avvio delle operazioni e sono stati indicati come potenziali parti offese, in attesa della conferma scientifica dell’identità dei resti attraverso l’esame del Dna.

L’ipotesi di reato su cui lavorano gli investigatori è quella di omicidio. I carabinieri, che indagano fin dal 6 gennaio (giorno del ritrovamento), stanno lavorando su più fronti.

Le analisi autoptiche e genetiche saranno decisive non solo per stabilire l’identità della vittima, ma anche per individuare le cause della morte e verificare se il decesso sia avvenuto prima o dopo l’incendio dell’autovettura. Un nodo centrale dell’inchiesta riguarda infatti il luogo del presunto omicidio: resta da accertare se sia avvenuta in contrada San Demetrio o se il corpo sia stato trasportato in quella zona isolata e successivamente dato alle fiamme insieme all’auto.