Restituiscono portafoglio con soldi e carte di credito: il gesto di due richiedenti asilo a Siracusa

Un gesto di onestà e senso civico arriva da due cittadini originari del Pakistan, richiedenti asilo in Italia, che hanno restituito un portafoglio smarrito appartenente a un turista proveniente dalla Germania.

I due uomini, privi di mezzi di sussistenza e impegnati nelle procedure per regolarizzare la propria permanenza sul territorio nazionale, si erano recati in mattinata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa. In quell’occasione hanno consegnato agli agenti della Polizia di Stato un portafoglio rinvenuto nei pressi del Parcheggio Talete.

All’interno del portafoglio erano presenti documenti di identità, carte di credito, carta di circolazione di un’autovettura e 415 euro in contanti. Dopo gli accertamenti avviati dagli agenti del Commissariato di Ortigia, con il supporto della sala operativa della Questura, è stato possibile rintracciare il proprietario, un cittadino tedesco che alloggiava nel centro storico di Siracusa.

L’uomo è stato quindi convocato negli uffici di polizia di Ortigia per la restituzione del portafoglio e del suo contenuto. In quell’occasione ha espresso profonda gratitudine nei confronti degli agenti e dei due cittadini pakistani, manifestando anche la volontà di ricompensarli per il gesto compiuto.