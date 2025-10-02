“Resto a Cassaro 2025”: un bando per fermare lo spopolamento

Contrastare lo spopolamento e ridare vitalità al centro urbano attraverso la nascita di nuove attività di ristorazione: è questo l’obiettivo del nuovo Avviso Pubblico del Comune di Cassaro, denominato “Resto a Cassaro 2025”, che mette a disposizione contributi economici a fondo perduto fino a 10.000 euro per singolo progetto.

Il bando, con scadenza fissata alle ore 23:59 del 31 ottobre 2025, è rivolto sia a nuove imprese che intendono costituirsi, sia a imprese già esistenti che vogliano ampliare la propria attività nel settore della ristorazione con somministrazione.

Le attività dovranno essere avviate esclusivamente nel centro urbano di Cassaro, avere sede legale e operativa nel Comune e rispettare precisi requisiti legali e professionali. Fondamentale anche la disponibilità del locale dove si intende aprire l’attività. Esclusi invece i progetti già avviati, attività non pertinenti con la ristorazione o interventi di mera prosecuzione o trasferimento di imprese già esistenti.

Il punteggio massimo è di 55 punti e tiene conto di vari fattori: imprenditori under 40 (+10 punti) e imprese femminili (+10 punti); nuova costituzione d’impresa dopo la pubblicazione del bando (+10 punti); creazione di nuovi posti di lavoro (+10 punti); attenzione alla sostenibilità ambientale con l’uso di tecnologie a basso consumo energetico (+10 punti).

I contributi saranno erogati in unica soluzione entro 60 giorni dall’ammissione, a seguito della presentazione della documentazione richiesta. È previsto l’obbligo di fideiussione bancaria o assicurativa e la rendicontazione delle spese entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi. Le attività dovranno avere una durata minima di tre anni, pena la revoca del finanziamento.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo.cassaro@pec.it, con oggetto “Progetto Resto a Cassaro 2025”.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale punta a stimolare nuova imprenditorialità, creare occupazione e restituire centralità al cuore di Cassaro, trasformandolo in un luogo più attrattivo e vitale per cittadini e visitatori.