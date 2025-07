Rete ospedaliera a Siracusa e nuovo ospedale: l’assessore Faraoni alla Commissione bicamerale

L’assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni sarà ascoltata il 30 luglio alla Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi dell’insularità, a seguito della interrogazione depositata dal Sen. Antonio Nicita in merito ai tagli prospettati nel piano regionale sanitario per la provincia di Siracusa e alla vicenda delle risorse e della tempistica del nuovo ospedale di Siracusa e alla sua classificazione Dea.

Il vicepresidente Pd in Senato Antonio Nicita ringrazia per questo il presidente Calderone per aver dato immediato seguito all’interrogazione depositata.