Reunion dopo 40 anni per la 5ª C Geometri dell’Istituto “F. Juvara” di Siracusa

Una serata carica di emozioni quella di ieri, ultimo giorno di agosto, quando gli ex alunni della 5ª C dell’Istituto Tecnico per Geometri “F. Juvara”, anno scolastico 1984/85, si sono ritrovati dopo ben 40 anni dal diploma.

All’appello non mancava nessuno: un fatto che ha reso l’incontro ancora più speciale. Molti ex compagni oggi vivono lontano da Siracusa, con vite e carriere costruite al Nord, ma per l’occasione hanno deciso di tornare per riabbracciarsi e rivivere insieme i ricordi degli anni più belli.





La serata è stata arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione: l’ingegnere Caligiore, storico e amatissimo professore di Costruzioni, che gli ex studenti ricordano come “mitico” per il carisma e l’autorevolezza con cui seppe guidarli.

Tra sorrisi, aneddoti e inevitabile nostalgia, i partecipanti hanno ripercorso i momenti spensierati della giovinezza, condividendo i ricordi di scuola, ma anche i traguardi personali e professionali raggiunti nel corso di quattro decenni.

Una reunion dopo 40 anni è molto più che una cena tra amici: è un viaggio nel tempo che permette di ritrovare legami mai spezzati, celebrare l’amicizia e riconnettersi con le proprie radici. Come hanno sottolineato gli stessi protagonisti, “i migliori anni della nostra vita passano in fretta, ma restano per sempre nel cuore”.