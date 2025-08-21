Ultime news

Attivo dal 2019

Revenge Porn e Pedopornografia: l’associazione Meter denuncia il gruppo Telegram “Dipreisti”

Non si tratta di pornografia, non si tratta di goliardia. Si tratta di violenza. Si tratta di crimine

L’associazione Meter, impegnata da oltre 35 anni nel contrasto alla pedofilia e ogni forma di violenza su minori e vulnerabili, segnala e denuncia l’esistenza di un gruppo Telegram dal nome “Dipreisti”, attivo dal 2019 e già più volte eliminato ma sempre ricreato, che continua a diffondere contenuti di natura sessuale non consensuale.

Al suo interno — come documentato — migliaia di uomini si scambiano foto e video delle proprie compagne, mogli, fidanzate, figlie, e in privato persino materiale pedopornografico con minori. I messaggi sono inequivocabili: “Chi scambia mino?”, “Scambio figlia”, “Do indirizzo di casa per stuprare moglie”.


Ad oggi, il gruppo conta 15.833 membri: quasi sedicimila persone che trasformano la fiducia, l’amore e l’intimità in merce di scambio, alimentando una rete di violenza digitale e psicologica. Donne ignare private della propria dignità, ridotte a “contenuti” da coloro che avrebbero dovuto proteggerle. Non si tratta di pornografia, non si tratta di goliardia. Si tratta di violenza. Si tratta di crimine.

Il gruppo “Dipreisti”, già segnalato più volte e rimosso sia da Telegram che dalla Polizia Postale, rinasce sistematicamente grazie a “gruppi di riserva”, dimostrando la gravità di un fenomeno che si autoalimenta e resiste ai controlli.

L’associazione Meter ribadisce la necessità di un intervento immediato e coordinato delle autorità competenti; una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali, che non possono limitarsi a chiusure temporanee; una presa di coscienza collettiva, perché il silenzio e l’indifferenza equivalgono a complicità.

“È ora di chiamare le cose con il loro nome — dichiara Fortunato Di Noto, fondatore di Meter — Questi non sono gruppi di intrattenimento, ma centrali di violenza sessuale digitale che devastano le vite di donne, ragazze e bambine; non basta rimuovere il gruppo: è necessario identificare e perseguire le persone che da sei anni lo alimentano e lo fanno rinascere a ogni chiusura. Bisogna agire subito e con fermezza”


