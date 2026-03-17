Riapre a breve l’ostello di Cassibile Siracusa, il Comune stima 99 mila euro di entrate dai lavoratori stagionali migranti

Il Comune di Siracusa ha approvato l’accertamento di entrata per il servizio di gestione dell’ostello comunale per lavoratori stagionali migranti di Cassibile per l’anno 2026. La somma prevista è di 99 mila euro e deriva dai contributi che saranno versati dagli ospiti durante il periodo di apertura della struttura.

La determina dirigenziale prende atto del funzionamento annuale dell’ostello, attivo già dal 2021 nell’ambito delle attività comunali di protezione civile per fronteggiare il fenomeno dell’arrivo dei lavoratori stagionali impiegati nella raccolta dei prodotti agricoli.

Ogni anno a Cassibile arrivano numerosi lavoratori stagionali migranti. Per questo il Comune ha allestito un’area attrezzata con strutture abitative e servizi essenziali, con una capacità ricettiva fino a 220 persone, pensata per accogliere lavoratori muniti di regolare contratto e, al tempo stesso, contrastare la nascita di insediamenti abusivi e situazioni di sfruttamento lavorativo. La struttura resterà operativa nel 2026 dal mese di marzo fino alla conclusione della stagione della raccolta, e comunque non oltre il 15 luglio, salvo necessità legate all’andamento delle attività agricole.

Il regolamento stabilisce anche la quota di compartecipazione a carico degli ospiti: ogni lavoratore ammesso all’ostello dovrà versare un contributo di 30 euro a copertura dei primi 7 giorni di permanenza. Il contributo dovrà poi essere rinnovato ogni settimana, fino all’uscita dalla struttura, come forma di partecipazione alle spese generali.

Sulla base di questi parametri, gli uffici comunali hanno stimato un’entrata massima di 99 mila euro, calcolata ipotizzando la piena capienza della struttura, cioè 220 ospiti, per un periodo massimo di 15 settimane. La previsione è stata imputata al capitolo d’entrata del bilancio comunale denominato “Contributo da lavoranti per ostello di Cassibile”.

La stessa determina precisa però che si tratta di una stima presunta e che l’importo effettivo sarà determinato solo in base alle somme realmente riscosse durante il periodo di apertura dell’ostello.

Nel provvedimento si ribadisce la funzione sociale e organizzativa della struttura, considerata uno strumento utile sia per offrire un’accoglienza temporanea a lavoratori regolari sia per gestire in modo ordinato un fenomeno che ogni anno interessa il territorio di Cassibile durante la stagione agricola.