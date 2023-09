Ricavi e tasso di crescita dei dipendenti nel 2021 delle Pmi, luci e ombre in provincia di Siracusa

Le regioni che, nel 2021, hanno fatto segnare la crescita più elevata dei ricavi delle imprese sul territorio sono “Lazio (+39,2%), Friuli-Venezia Giulia (+33,2%) e Sardegna (+31,3%)”, mentre tra le quelle con l’ascesa più ridotta vi sono “Puglia (+20%), Sicilia (+19,5%) e Piemonte (+18,8%)”.

A indicarlo sono i dati diffusi dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, secondo cui, poi, “le province più dinamiche, in termini di incremento dei ricavi, sono Trieste (+47,2%), Cagliari (+40,7%) e Roma (+40%), mentre in fondo alla classifica si trovano Savona (+10,7%), Siracusa (+8,3%) e Arezzo (+3,6%)“.

A giudizio del presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale Elbano de Nuccio, le cifre, tratte dall’analisi di oltre un milione di bilanci societari, “forniscono indicazioni importanti sulle differenti tendenze in atto, e invitano a calibrare al meglio le politiche industriali“, laddove “la preoccupazione maggiore è per un possibile contraccolpo negativo nel volume dei ricavi e nella redditività per il 2024, come conseguenza anche della revisione al rialzo delle stime di crescita del Pil per il 2023“, si legge in una nota.

Sul fronte dei dipendenti, le province meridionali mostrano tutte un tasso di crescita più elevato in linea con il +6,5% della macroarea Sud contro il +2,1% del Nord-ovest e il +2,4% del Nord-est. Le province più dinamiche per il tasso di crescita dei dipendenti sono state Campobasso (+24,9%), Potenza (+20,7%) e Siracusa (+20,3%).

Sebbene tra macroaree territoriali non si registri un significativo divario in termini di quota di società che chiude il bilancio in utile, se non per un livello leggermente inferiore alla media della macroarea Centro (73,2% contro 75,7%), il divario tra province tende ad essere un po’ più marcato