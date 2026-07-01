Riccardo Cocciante emoziona il Teatro Greco di Siracusa

Un Teatro Greco gremito ha accolto ieri sera Riccardo Cocciante per l’attesa tappa siracusana di “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, il tour che celebra gli 80 anni del Maestro e ripercorre una carriera straordinaria che continua a emozionare generazioni di spettatori.

Per oltre due ore e mezza, Riccardo Cocciante ha affidato alle sue canzoni il racconto di una carriera che continua a parlare al presente. In scaletta alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio, da Celeste Nostalgia a Quando Finisce un Amore, da Poesia a Bella Senz’Anima, fino a Se Stiamo Insieme, Margherita, Io Canto, Questione di Feeling e In Bicicletta. Canzoni che hanno attraversato generazioni.

Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che attraversa decenni di successi, Riccardo Cocciante conferma ancora una volta la forza delle sue canzoni e il profondo legame con il suo pubblico.

Il concerto di Siracusa è stato prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.