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Riccardo Cocciante emoziona il Teatro Greco di Siracusa

Per oltre due ore e mezza, Riccardo Cocciante ha affidato alle sue canzoni il racconto di una carriera che continua a parlare al presente

Per oltre due ore e mezza, Riccardo Cocciante ha affidato alle sue canzoni il racconto di una carriera che continua a parlare al presente

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Un Teatro Greco gremito ha accolto ieri sera Riccardo Cocciante per l’attesa tappa siracusana di “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, il tour che celebra gli 80 anni del Maestro e ripercorre una carriera straordinaria che continua a emozionare generazioni di spettatori.

Per oltre due ore e mezza, Riccardo Cocciante ha affidato alle sue canzoni il racconto di una carriera che continua a parlare al presente. In scaletta alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio, da Celeste Nostalgia a Quando Finisce un Amore, da Poesia a Bella Senz’Anima, fino a Se Stiamo Insieme, Margherita, Io Canto, Questione di Feeling e In Bicicletta. Canzoni che hanno attraversato generazioni.

Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che attraversa decenni di successi, Riccardo Cocciante conferma ancora una volta la forza delle sue canzoni e il profondo legame con il suo pubblico.

Il concerto di Siracusa è stato prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
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