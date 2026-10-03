Ricchi e Poveri, record di presenze alla Festa dell’Angelo Custode a Priolo

Attualità · Ieri sera

Record di presenze ieri a Priolo Gargallo per il concerto dei “Ricchi e Poveri”. Migliaia di persone, tante provenienti da diverse città siciliane, sono arrivate a Priolo per assistere allo show che ha fatto cantare e ballare l’intera piazza sulle note dei successi intramontabili del gruppo.

Una serata di grande musica ed emozioni che ha confermato il profondo attaccamento della comunità alla Festa dell’Angelo Custode, vissuta come momento di fede, tradizione e condivisione.

Soddisfazione dell’Amministrazione comunale: “È stata una serata straordinaria che ha visto Priolo abbracciare migliaia di persone. Una bellissima festa che dimostra quanto la nostra comunità sia viva e

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accogliente. Abbiamo voluto regalare alla città grandi evento per onorare al meglio il nostro Angelo Custode, e la risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa“.

I festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode proseguono secondo il programma religioso e civile.