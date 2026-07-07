Ricci è a Siracusa, corsa contro il tempo per garantire l’iscrizione in serie D

Dopo aver annunciato ieri ai nostri microfoni che nei prossimi giorni sarebbe arrivato in città, da questa mattina il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, è tornato nel Siracusano. O meglio, stando a una fotografia che da alcuni minuti circola sui sistemi di messaggistica, il numero uno del club azzurro si troverebbe a Floridia, prima tappa di un percorso che dovrebbe alle ultime e decisive incombenze per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri sembrano quindi trovare un primo riscontro concreto, con Ricci impegnato a completare tutti gli adempimenti necessari per consentire al Siracusa di presentare regolarmente la domanda di iscrizione entro il termine perentorio fissato alle 14 di venerdì 10 luglio.

A confermare che il dialogo con la proprietà non si è mai interrotto è stato anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, intervenuto questa mattina ai nostri microfoni. Il primo cittadino ha spiegato come i canali di comunicazione con Ricci siano rimasti aperti e ha lasciato intendere che esistono altri potenziali soggetti interessati al futuro del club. Un eventuale ingresso di nuovi investitori, tuttavia, potrà essere valutato soltanto dopo il perfezionamento dell’iscrizione al campionato.

Prima di quella data restano però da superare passaggi fondamentali. Il Siracusa dovrà infatti provvedere al pagamento delle spettanze dovute ai tesserati della passata stagione e ottenere le relative liberatorie, documentazione indispensabile per completare l’iter federale.

Le prossime ore saranno dunque decisive. Solo dopo aver messo in sicurezza l’iscrizione si potrà iniziare a ragionare sul futuro del club, sull’eventuale ingresso di nuovi soci e sulla ricostruzione di una società che, dopo la retrocessione e le note vicende dell’ultima stagione, è chiamata a ripartire quasi da zero.